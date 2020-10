‘Bom dia, Verônica’: Estes são os pontos em aberto e que precisam de discussão em uma 2ª temporada

Se você já terminou a primeira temporada de “Bom dia, Verônica” possivelmente deve ter ficado com a sensação de “quero mais”ou “o que acontecerá agora?”. E qual o motivo disso?

Sobre a pergunta feita anteriormente, a resposta é que ela se deve a vários fatores e pelos pontos que ficaram em aberto no episódio final da primeira etapa da produção nacional.

Antes de mais nada, é importante reforçar que até este momento não há nenhuma confirmação pela Netflix sobre uma possível segunda temporada da série, mas se dependerem dos fãs, com certeza terá. Os avisaremos caso surjam novidades.

Mas afinal de contas, quais são os pontos em aberto que precisam de discussão? Na verdade são 2 em específico, confira a seguir:

Zona de spoiler! Só siga se já assistiu toda a primeira temporada ou se gosta de ficar por dentro de tudo que acontece, combinado?

1 – E o orfanato?

Para quem já maratonou toda a 1ª temporada sabe do que estamos falando e de que “eles” estão em todos os lugares. Próximo ao fim da season, Verônica foi informada que o antigo orfanato ganhou um novo local e é daí que surge a pergunta: Ela irá atrás do espaço responsável por criar Anita e tanto outros profissionais corruptos que são retratados em “Bom dia, Verônica”?

2 – Verônica justiceira

Além do plot twist do último episódio, você também deve ter se surpreendido com a postura justiceira da ex-escrivã da delegacia de homicídios, Verônica Torres. Será que ela continuará sua saga pelo o que acredita ser justiça em uma segunda temporada?

Para responder estas e outras perguntas, somente aguardando uma possível continuação desta história que ganhou não só o coração, mas a atenção de muitos brasileiros e estrangeiros.