Sigur Rós confirma primeiro show solo no Brasil

Liderado por Jónsi Birgisson, o trio que conta ainda com Georg Hólm no baixo e Orri Páll Dyrason na bateria, apresenta seu pós-rock no Espaço das Américas dentro do projeto Popload Gig. Os ingressos custam entre R$ 220 (pista comum) e R$ 240 (camarote) e já estão à venda em www.ticketload.com.

Os falsetes de «outro mundo» do vocalista, realizados em sua língua materna ou em dialeto inventado por ele, saíram do indie-do-indie e ganharam a cultura pop, com trilhas e participações em inúmeros filmes e séries, como «Game of Thrones», «Simpsons» e mais recentemente, no indicado ao Oscar «Capitão Fantástico».

A turnê especial que vem à América do Sul faz parte da série de shows «Uma noite com Sigur Rós», com a banda tocando músicas de todas as suas fases assim como canções inéditas que estarão no oitavo álbum, ainda sem título e data de lançamento.