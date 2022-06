Premiado com cinco Jabutis, João Gilberto Noll morre aos 70 anos

Um dos principais nomes da literatura gaúcha e um dos mais premiados autores brasileiros se despediu hoje (29) de seus leitores.

João Gilberto Noll morreu na madrugada de quarta-feira, aos 70 anos, em Porto Alegre. Ele foi encontrado já sem vida pelos familiares em sua residência e a causa, segundo os médicos, foi natural. O enterro aconteceu no fim da tarde, no Cemitério João 23.

Leia também:

‘It: A Coisa’: nova adaptação de Stephen King ganha primeiro trailer assustador

Bob Dylan receberá Nobel de Literatura no fim de semana em Estocolmo

O autor será sempre lembrado pelo comportamento introspectivo e o jeitão um tanto recluso, características que transbordavam em suas obras. Invariavelmente, seus personagens enfrentavam a solidão, os dramas internos e os dilemas das relações pessoais – caso do protagonista de “Hotel Atlântico”, um de seus livros mais conhecidos, que faz uma viagem solitária pelo Sul do Brasil e vive experiências que beiram o absurdo.

Noll estreou no livro em 1980, com a reunião de contos “O Cego e a Dançarina” – que lhe rendeu o primeiro Jabuti da carreira. Quatro anos depois, o diretor Murilo Salles transformou uma das histórias no premiado filme “Nunca Fomos tão Felizes”.

O escritor viveu no Rio de Janeiro entre 1969 e 1986, período em que se formou em Letras e colaborou com vários jornais. Ao longo das suas quase quatro décadas de carreira, Noll publicou 13 romances, outros dois livros de contos, duas histórias para crianças, fez textos para teatro e foi tema de dezenas de teses de mestrado e doutorado.

Ao longo do dia, amigos e colegas de profissão lamentaram sua morte. No Twitter, Daniel Galera escreveu “Coração apertado com o falecimento do João Gilberto Noll. A inspiração, a amizade e o assombro ficarão pra sempre”.