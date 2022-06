Entretenimento vai ter reforço na Band ao longo de 2017

Se depender da Band, não vai faltar novidade na TV aberta em 2017. Sob o lema “Somos todos iguais, mas gostamos de ser diferentes”, a emissora apresentou ontem ao mercado publicitário sete atrações inéditas que ocuparão a sua grade ao longo do ano, além das novas temporadas de “X Factor” e “MasterChef Profissionais”.

Entre as novidades que estreiam já em abril, estão “Shark Tank Brasil – Negociando com Tubarões”, na qual investidores buscam empresas inovadoras nas quais colocar dinheiro, e “Era uma Vez uma História”, que experimenta um formato misto entre ficção e documentário. Com ares de superprodução, a série em quatro episódios tem apresentação da historiadora Lilia Scharwcz e do ator Dan Stubalch.

Outra novidade é “Ana Paula Padrão.Doc”, produção em quatro episódios nos quais a jornalista busca novas abordagens para retratar temas contemporâneos.

O pacote inclui ainda documentários da BBC, truques de ilusionismo do popular Michael Carbonaro em “Efeito Carbonaro” e a novela turca “Amor Proibido”.

Entre os formatos estrangeiros que ganham versões brasileiras, estão o show de talentos infantil “Little Big Shots” e o programa de namoros “Primeiro Encontro”, no qual o público acompanha as surpresas, decepções e amores de um casal que sai junto pela primeira vez.

A Band garantiu ainda a exibição da Copa das Confederações direto da Rússia.

“Dentro dessa realidade cada vez mais veloz, vemos uma tecnologia que questiona muito a TV aberta, mas ela continuará sendo importantíssima”, afirmou na ocasião Marcelo Mainardi, vice-presidente de comercialização do Grupo Bandeirantes.