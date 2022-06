Justin Bieber fará show no Réveillon a preço milionário para apenas dez fãs

O cantor pop Justin Bieber já tem destino certo no Réveillon. O resort Fontainebleau, em Miami Beach, na Flórida, anunciou recentemente que ele fará um show exclusivo por lá para dez fãs que quiserem desembolsar US$ 500 mil, o que equivale a mais de R$ 1,7 milhão.

Além do show privado, o pacote inclui cinco noites na suíte mais luxuosa do local, jantares em restaurantes renomados, assento na primeira fila, uso de carros luxuosos, como Lamborghini, Ferrari e Rolls Royce, US$ 100 mil (cerca de R$ 345 mil) para gastar à vontade nas joalherias e boutiques do hotel, passeios de iate, uma garrafa de champanhe de quase R$ 20 mil. Para fechar com chave de ouro, o serviço termina com um café da manhã detox servido na suíte – para curar a ressaca – e 2h de spa para retomar a vida real com a corda toda.

Vale ressaltar que o ingresso milionário não dá direito a um encontro particular com o ídolo teen, que virá ao Brasil em março do ano que vem para apresentar sua nova turnê.

Veja o anúncio do show do cantor: