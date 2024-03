Rihanna aposta no rap em ‘Anti’; leia resenha

Após três datas de lançamento anunciadas e um ano de atraso, “Anti”, o oitavo CD da carreira da cantora Rihanna chegou impactando. O álbum com 13 faixas foi lançado para download gratuito através da plataforma de streaming Tidal – durante uma semana os fãs poderão baixar as músicas em altíssima qualidade após um cadastro.

Outra surpresa foi a lista final de canções, que excluiu os três singles lançados pela cantora no ano passado – “FourFiveSeconds”, “American Oxigen” e “Bitch Better Have My Money”. Essa última, apesar de excluída, representa bem o estilo de “Anti”: no disco, a cantora se aproxima do rap e do reggae. Exemplos são “Consideration”, que abre o CD; “Work”, dueto com Drake; e “Desperado”, a melhor das primeiras faixas.

As melhores de verdade de “Anti”, porém, ficaram para o fim. As últimas três canções do disco são baladas semelhantes aos trabalhos anteriores de Rihanna e mostram seu potencial vocal: “Love on the Brain” é a melhor do disco, seguida de perto por “Higher” e “Close to You”, que fecha o disco.

A discrepância entre esse estilo e o novo adotado pela cantora não foi bem recebida pelos os fãs. Circulou na internet uma teoria de que “Anti” é uma jogada de marketing da cantora e que o álbum verdadeiro ainda estaria por vir. A barbadense ignorou os comentários ruins: “Estou muito feliz que vocês gostaram. Esse sentimento é o melhor presente”, postou no Twitter.