Site realiza tour virtual pelo novo parque temático de ‘Harry Potter’

A Universal Studios de Hollywood quer dar aos fãs de Harry Potter a chance de conhecer, em primeira mão, o novo parque temático que abre as portas em 2016.

Em um site interativo, os seguidores da saga poderão fazer um tour por «The Wizarding World of Harry Potter».

Dá para visitar as lojas Honeydukes e Ollivanders, a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, o escritório do professor Dumbledore e a sala de aula de Defesa Contra as Artes Obscuras.

O passeio virtual também oferece um preview de “Harry Potter and the Forbidden Journey”, uma das atrações mais esperadas do novo parque, além da “Flight of the Hippogriff”, a primeira montanha russa ao ar livre da Universal Studios em Hollywood.