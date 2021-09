Solução salina pode inibir reprodução do coronavírus, diz estudo da USP

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) apontou que uma solução salina hipertônica na concentração correta inibe a replicação do vírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19.

A pesquisa foi feita com células epiteliais de pulmão infectadas com o novo coronavírus e mostrou que a solução inibe em até 88% a replicação do vírus no organismo do infectado, reduzindo a carga viral e diminuindo o risco da doença atingir um estágio mais agressivo e letal.

O resultado da pesquisa, no entanto, não representa uma cura para a covid-19 nem uma proteção total contra a infecção, alertaram os cientistas, mas se for comprovada nos testes clínicos, a descoberta pode se tornar uma eficiente arma para combater o avanço da covid-19.

A solução hipertônica de cloreto de sódio já é amplamente usada como tratamento profilático adicional em casos de gripe, bronquiolite, rinite, sinusite e uma variedade de problemas nas vias aéreas. Como spray, o tratamento atinge as vias superiores, mas pode atingir o pulmão quando é aplicado na forma de nebulização.

“Trata-se de uma medida muito simples e barata, já utilizada como profilaxia para outras doenças respiratórias e que poderia minimizar a gravidade da COVID-19 ao reduzir a carga viral. Ela poderia ser adicionada aos protocolos de segurança, sem substituir o uso de máscaras, distanciamento social ou a necessidade de vacinação”, destacou diz Cristiane Guzzo, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP).

O estudo contou com participação dos pesquisadores Edison Durigon , também do ICB-USP, e Henning Ulrich, do Instituto de Química (IQ-USP).