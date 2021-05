Covid-19: São Paulo pretende fazer eventos teste em julho para planejar retomada no setor

O governador João Doria disse nesta quarta-feira que o governo de São Paulo planeja fazer dez eventos testes a partir de 15 de julho para avaliar o protocolo protocolos contra a covid-19 e planejar a retomada das atividades deste setor no segundo semestre do ano.

Além de uma feira de negócios, estão programados quatro eventos sociais, três festas e duas feiras criativas nas regiões da Capital, litoral e Campinas. Todos os eventos terão limitação de público e todos os participantes serão testados e terão acompanhamento médico por duas semanas para medir a eficácia do protocolo de saúde.

LEIA TAMBÉM:

São Paulo prorroga Fase de Transição por mais duas semanas

Covid-19: Vacinação de pessoas com mais de 45 anos começa em agosto

“Não é uma retomada, não é uma reabertura. São testes controlados. As pessoas serão monitoradas por duas semanas para que possamos ter um planejamento para o segundo semestre que seja seguro, baseado na ciência”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Fase de Transição

O governo anunciou também nesta quarta-feira a manutenção da fase de transição do Plano São Paulo por mais duas semanas.

A decisão de brecar a flexibilização do Plano ocorreu em função do aumento da taxa de ocupação dos hospitais, que segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde está em 80,6% em todo o Estado e em 77,6% na Grande São Paulo.

Com a decisão, as lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes continuam com permissão para funcionarem somente até 21h, com capacidade máxima de 40%.