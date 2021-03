Covid-19: Municípios enfrentam situação crítica com estoque de oxigênio

Um levantamento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems/SP) revelou que pelo menos 54 municípios do estado de São Paulo enfrentam uma situação crítica de abastecimento de oxigênio medicinal, essencial para manutenção dos doentes internados com covid-19.

Essa lista inclui cidades do litoral, da região metropolitana de São Paulo e do interior do estado, como Bragança Paulista, Santos e Francisco Morato.

A escassez do oxigênio medicinal ocorre no momento em que São Paulo enfrenta o auge da epidemia, com uma média de 2.992 internações por dia.

O secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, confirmou o problema e disse que a situação está sendo discutida no gabinete de crise do governo para evitar que se repita no estado o que ocorreu em Manaus.

O estado está atualmente com 91,5% dos leitos de UTI ocupados em hospitais públicos e particulares. Na Grande São Paulo, esse número chega a 91,6%. No total, o estado tem hoje 27,5 mil pessoas internadas nas UTIs e enfermarias.

Ermelino Matarazzo

Os funcionários de uma Unidade de Pronto Atendimento de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, divulgaram nas redes sociais que falta oxigênio para atender os pacientes internados com covid-19 e os pacientes estão sendo transferidos para outros hospitais.