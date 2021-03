Rodízio de carros em São Paulo será alterado para período entre 20h e 5h

O prefeito Bruno Covas anunciou a mudança dos horários do rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo por duas semanas. Outra medida anunciada pelo prefeito foi a antecipação de 5 feriados para o mês de marco.

A partir de segunda-feira, os carros não mais serão proibidos de circularem entre 7h e 10h e das 17h às 20h, como ocorre normalmente, mas sim das 20h às 5h, mesmo horário definido pelo governo municipal como restrito para circulação.

A medida, de acordo com Covas, faz parte das medidas para tentar controlar a transmissão da covid-19 em São Paulo, onde a ocupação dos leitos de UTI já ultrapassou 80% e ameaça entrar em colapso nos próximos dias.

A liberação do trânsito de carros nos horários tradicionais de rodízio da Capital, segundo o prefeito, é "para que as pessoas possam ter a opção do carro e não depender do transporte público" para voltarem para casa.

As placas e horários que os carros não poderão circular pelo centro expandido no período após as 20h são:

Segunda, a partir das 20h – placas final 1 e 2

Terça, a partir das 20h – placas final 3 e 4

Quarta, a partir das 20h – placas final 5 e 6

Quinta, a partir das 20h – placas final 7 e 8

Sexta, a partir das 20h – placas final 9 e 0

O centro expandido de São Paulo corresponde à região delimitada pelas seguintes vias da cidade

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

MORTE EM FILA DE ESPERA POR LEITO

Nesta quinta-feira, o prefeito Bruno Covas anunciou a primeira morte confirmada de paciente com covid-19 que estava na fila aguardando por um leito de UTI na Capital.

Segundo os últimos dados da pandemia divulgados pela administração municipal, a cidade de São Paulo já atingiu 88% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais. Até esta quarta, 395 pessoas aguardavam na fila por um leito de UTI para covid-19.

"Infelizmente já tivemos o primeiro caso, que aconteceu na zona leste da cidade de São Paulo, uma pessoa falecer sem conseguir atendimento na cidade de São Paulo. A gente vê, infelizmente, colapsando o sistema de saúde", disse o prefeito em entrevista à GloboNews.

VACINAÇÃO EM SP

Governo de SP

Idosos com 72, 73 e 74 anos de idade, que se planejavam para tomar a vacina contra a covid-19 a partir de segunda-feira, receberam ontem a boa notícia que a campanha foi antecipada e já começa nesta sexta-feira.

O anúncio foi feito pelo governo do estado e vai beneficiar 730 mil pessoas, que fazem desta faixa etária a mais numerosa entre os grupos de idosos convocados para vacinação até aqui.

APLICATIVO E-SAÚDE SP

A prefeitura de São Paulo criou um aplicativo chamado de e-saude SP para informar a população sobre o andamento e os locais de vacinação na cidade, chamado de e-saude SP.

O aplicativo é uma plataforma de integração de dados clínicos e telemedicina. Pela plataforma, o cidadão pode acompanhar cada fase de campanha de vacinação na Capital e tirar dúvidas sobre a doença e sobre a vacina.