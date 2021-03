Governo antecipa vacinação para idosos entre 72 e 74 anos em São Paulo

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (17) a antecipação da vacinação contra covid-19 para idosos entre 72 a 74 anos, inicialmente programada para o dia 22.

Esse grupo etário representa no estado, de acordo com o governo, 730 mil pessoas.

A coordenadora de controle de doenças da Secretaria da Saúde, Regiane de Paula, pediu que as pessoas evitem aglomerações no primeiro dia de vacinação e façam o pré-agendamento no site para agilizar o atendimento. De acordo com ela, o pré-cadastro reduz o tempo de vacinação de cada pessoa de 10 minutos para cerca de 2 minutos

De acordo com o cronograma de vacinação do Estado de São Paulo, o próximo grupo, de pessoas entre 70 e 71 anos, começam a ser vacinados no próximo dia 29 de março, que corresponde a um público de 600 mil pessoas.

As vacinas estão disponíveis nos drive-thrus e nas Unidades Básicas de Saúde de São Paulo.

1 – ANHEMBI

Centro de Exposições do Anhembi

Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte)

2 – NEO QUÍMICA ARENA

Av. Miguel Ignácio Curi, Portão E4

Ponto de Referência – Av. Miguel Ignácio Curi, 2492

3 – IGREJA BOAS NOVAS (Sudeste)

Rua Marechal Mallet, 535

4 – INTERLAGOS

Autódromo de Interlagos

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul)

5 – HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781 (Zona Oeste)

6 – MEMORIAL

Rua Tagipuru, 500

Referência Portão 02

7 – MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, Portão 15

Ponto de referência, Av. Giovanni Gronchi,1920

8 – IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

9 – TEATRO PAULO EIRÓ

Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro (Zona Sul)

10 – CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

11 – SUBPREFEITURA DE M' BOI MIRIM

Endereço: Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

12 – SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista, São Paulo

13 – CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1400 – Jardim América, São Paulo – SP, 01428-900

14 – PARQUE VILLA-LOBOS

Portão 3 – Professor Fonseca Rodrigues, n°1.025, Alto de Pinheiros

15 – SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva 5555

Portões de Referência: 04 e 01

16 – SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Shopping Anália Franco – Avenida Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé

A partir de 15/03/2021 – 8h

17 – HOSPITAL DOM ANTÔNIO DE ALVARENGA

Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga – São Paulo – SP

Mais locais para se vacinar em São Paulo

468 UBSs

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

76 UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital

80 AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs

Confira lista aqui.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã