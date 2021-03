Covid-19: São Paulo decreta fase emergencial até 30 de março

Com a maioria dos hospitais atingindo 100% de sua capacidade de ocupação e mais de 1 mil pacientes contaminados com covid-19 aguardando vaga para internação, o governo de São Paulo, João Doria, decretou a partir de segunda-feira (dia 15) o aumento da restrição em todo o Estado.

A chamada Fase Emergencial do Plano São Paulo vai funcionar até 30 de março e estende, entre outras coisas, a restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo estado de São Paulo.

Neste período, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Nesta fase, apenas os serviços de delivery e drive-thru poderão continuar funcionando normalmente.

LEITOS DE HOSPITAL

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, disse durante a reunião para anunciar o plano emergencial que a maioria dos hospitais do estado está chegando a 100% de sua ocupação. “Enfrentamos a maior crise sanitária de todos os tempos”, disse.

No estado, de acordo com Gorinchteyn, os hospitais atingiram 87,6% de suas ocupações e na Grande São Paulo esse número é de 86,7%.

Hospitais como Ipiranga, Vila Alpina, Geral de Guaianases, entre outros da Grande São Paulo, não tem mais leitos para internação nem para UTI. A situação se repete em pelo menos mais 53 municípios, disse o secretário. “Hoje temos 150 novas admissões em UTI por dia.”

De acordo com o coordenador-executivo do Centro de Contingência da covid-19, João Gabbaardo, o estado chegou a um ponto dramático da pandemia e não há outra saída para controlar o iminente colapso da rede hospitalar, a não ser aumentar o isolamento. “Pessoas com os melhores planos de saúde não terão vaga em nenhum hospital da cidade. Empreendedores de sucesso, trabalhadores informais, pessoas da classe média, não vai ter leito para todo o mundo.”

Falta de leitos pode gerar colapso na saúde / Eduardo Anizelli/Folhapress

MAIS JOVENS INTERNADOS

Secretário Jean Gorinchteyn disse que atualmente 50% da ocupação dos hospitais e composto por pessoas com idade menor do que 50 anos, indicando que cada vez mais jovens estão sendo acometidos pela covid-19 e chegando aos hospitais em estado grave.

NÚMERO DE MORTES

São Paulo vem batendo recorde de internações e mortes nos últimos 20 dias, de acordo com o secretário. Nesta semana, os óbitos são 12,3% maiores do que os registrados na última semana.

Foram 517 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o secretário.

TRANSPORTE

As novas medidas de restrição devem diminuir a circulação de 4 milhões de pessoas no município de São Paulo, de acordo com o governo. Outra medida que o governo pretende implantar é um escalonamento do comércio para evitar aglomerações, em três faixas. Funcionaria nestes horários:

Indústria: das 5h às 7h

Serviços: das 7h às 9h

Comércio: das 9h às 11h

EDUCAÇÃO

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, disse que a rede estadual de Educação fucionará apenas para garantir a alimentação dos alunos carentes, a distribuição de materiais e chips de acesso à Internet, com agendamento prévio.

O governo vai também, segundo o secretário, antecipar em duas semanas o recesso anual, paralisando as atividades entre 15 e 28 de março, período no qual os estudantes não terão nenhuma atividade.

BOM PRATO

O sistema Bom Prato continuará funcionando normalmente em São Paulo durante esse período de restrição.

Veja mais detalhes sobre o Plano anunciado: