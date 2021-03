Covid-19: Aplicar apenas uma dose de vacina pode deixar vírus mais forte

Um estudo realizado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Sciente, sugere que a aplicação de uma única dose da vacina contra covid-19 pode tornar o vírus mais resistente, caso a vacina não seja de alta eficácia.

O estudo foi realizado com base nas vacinas da Oxford, Moderna e Pfizer tendo como base uma cidade europeia com alta possibilidade de infecção.

O uso da dose única em locais onde a infecção está acelerada apresenta benefícios a curto prazo para brecar o crescimento da doença, mas somente a segunda dose garante a eliminação do vírus a longo prazo e pode, inclusive, ser aplicado com período de tempo maior do que o indicado pelos laboratórios, desde que o imunizante tenha boa eficácia em dose única.

Quando a vacina não tem alta eficácia, a aplicação de apenas uma dose traz benefícios imediatos, mas ao longo do tempo a carga de infecção voltará a subir e ajudará na evolução do vírus e no aparecimento de novas variantes, mais resistentes à vacina.

Por isso, e acordo com o estudo, a única forma de controlar a pandemia é aplicar o imunizante e o reforço em um curto período de tempo, como estão fazendo grande parte dos países.

Os pesquisadores reforçaram no artigo a necessidade de uma rápida vacinação em massa para controlar a doença.

Droga para combate a doença

Os laboratórios GSK e Vir Biotechnology desenvolveram uma droga baseada em anticorpo para tratar de pacientes com alto risco de contraírem a covid-19 em seu estado mais grave e anunciaram que o produto mostrou ‘grande eficácia”.

Um estudo realizado com 583 pessoas mostrou que a droga, conhecida como anticorpo monoclonal VIR-7831, resultou na redução das hospitalizações e mortes em até 85%, em comparação com as pessoas que receberam placebo.

O VIR-7831 mostrou ainda que também é eficaz no tratamento das novas variantes da covid-19 detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil.

Com base nos resultados positivos, as duas empresas pretendem obter a aprovação para comercialização nos Estados Unidos e outros países.

As empresa anunciaram ainda que estão testando um segundo anticorpo que mostrou ter potencial para bloquear a entrada do vírus nas células saudáveis e eliminar as células infectadas. A droga ainda está passando por testes pré-clínicos.