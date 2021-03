Em São Paulo, 150 pacientes aguardavam na fila vaga em UTI

A fila por uma vaga nas enfermarias e UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) dos hospitais públicos de São Paulo (Capital) chegava a 150 pessoas na noite desta quarta-feira, segundo apurou o jornal O Estado de São Paulo.

Durante o período da manhã, a lista de espera chegou a 450 pessoas, pressionada pela alta de infecções não só na Capital, mas também de outras cidades. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, cerca de 20% da demanda total da cidade de São Paulo são de pacientes de outras cidades da região metropolitana.

Preocupado com o crescente número de casos e aumento do número de ocupação de leitos pela nova variante do coronavírus, o governado do estado João Doria decretou nesta quarta-feira que todo o estado retornara à fase vermelha do Plano São Paulo por 14 dias.

Durante a entrevista feita para apresentar o decreto, o governador mostrou preocupação com a preocupação do sistema de saúde brasileiro. “São Paulo e o Brasil estão à beira de um colapso na saúde, disse.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Jean Carlos Gorinchteyn, dados registrados até esta quarta-feira mostravam que 76,7% de todos os leitos (UTI e enfermaria) da Grande São Paulo estavam ocupados.