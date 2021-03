Covid-19: Cientistas descobrem dois casos de infecção dupla com variantes diferentes

Um grupo de pesquisadores brasileiros mapeou no Rio Grande do Sul dois pacientes que foram infectados ao mesmo tempo por duas variantes diferentes do coronavírus.

Esse é o primeiro caso no mundo de coinfecção por duas linhagens distintas do coronavírus simultaneamente. Outra pesquisa já havia levantado a possibilidade, mas a comprovação foi realizada pelo estudo brasileiro, de acordo com o virologista Felipe Spilki, da Universidade Feevale, do Rio Grande do Sul.

De acordo com o estudo, os dois pacientes, ambos na casa dos 30 anos, foram contaminados no final de novembro pela linhagem P2, descoberta no Rio de janeiro, e por uma segunda variante do coronavírus, diferente em cada um.

Os dois pacientes tiveram sintomas moderados e não precisaram de internação. Um deles teve tosse seca e o outro, tosse, dor de cabeça e dor de garganta.

A principal preocupação dos cientistas com a coinfecção é que o fato de duas linhagens diferentes conviverem no mesmo organismo pode acelerar novas e variadas mutações. "Seria outra via evolutiva do vírus", explicou Spilki.

O estudo mostra ainda que a quantidade de vírus circulando pelo país é tão grande que permitiu que um mesmo paciente contraísse duas variantes diferentes em poucos dias.

Durante o estudo, os pesquisadores acharam ainda outra variante do vírus, já encontrada em São Paulo, mas com registro anterior no Rio Grande do Sul.