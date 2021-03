Vacinação de idosos reduz 80% o número de internações por Covid-19

De acordo com a Public Health England (PHE), agência do Departamento de Saúde do Reino Unido, uma única dose da vacina de Oxford-AstraZeneca ou da Pfizer-BioNTech, reduz em mais de 80% as chances de hospitalização por Covid-19 de idosos com mais 80 anos.

As informações publicadas no site do governo britânico definem que a proteção superior a 80% foi observada de três a quatro semanas após a aplicação da primeira dose das duas vacinas. Mas, apesar do ótimo grau de eficácia, os cientistas recomendam que a segunda dose continue a ser aplicada para que a proteção contra o vírus chegue mais perto dos 100%.

O estudo foi feito com idosos com idades acima de 70 anos, mas ainda não foi publicado em uma revista científica. Uma pesquisa parecida, desta vez na Escócia, divulgou dados semelhantes na Public Health England.