Bolsonaro volta a defender fim das medidas restritivas. Metade dos estados têm mais 80% de ocupação de leitos de UTI

Nesta sexta, 26, o presidente Bolsonaro (sem partido) viajou ao Ceará. O político chegou na cidade de Tianguá, região norte do estado, no final da manhã e, durante evento de assinatura de um decreto de retomada de obras no estado., disse “Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer”, disse o presidente, se referindo a medidas como lockdown e decretos de isolamento social.

Bolsonaro, que não usou máscara em nenhum momento durante o evento, disse também “Aos políticos que me criticam, sugiro que façam o que eu faço. Eu tenho um prazer muito grande de estar no meio de vocês”. No Ceará, está vigente decreto de "toque de recolher", com restrição de circulação em ruas e vias públicas das 22h às 5h.

O Boletim Observatório Covid-19, divulgado pela Fiocruz hoje, informou que a ocupação de leitos de UTI para pacientes infectados pelo vírus atingiu o pior índice desde o início da pandemia no Brasil. Em 12, dos 27 estados do país, e o Distrito Federal apresentam taxa maior ou igual a 80% de ocupação, fato que abriu precedente para um alerta crítico.