Um em cada quatro pacientes intubados em estado grave de Covid-19 acabam morrendo por sequelas

Um estudo desenvolvido por oito hospitais e instituições de pesquisa brasileiros (Albert Einstein, HCor, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Brazilian Clinical Research Institute, Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva) concluiu que cerca de 25% dos pacientes de Covid-19 que são intubados em estado grave acabam falecendo em decorrência das sequelas da doença.

A análise foi feita com 1.200 pacientes que foram internados em estado grave e monitorados por ligações telefônicas periódicas. Foi por meio dessas ligações que os pesquisadores buscaram compreender o que aconteceu após a saída do hospital: se houve reinternação, se os pacientes tiveram problemas cardiovasculares ou falta de ar, se voltaram às suas atividades normais, etc.

Além desse resultado, os pesquisadores descobriram que, em um período de seis meses, a taxa de reinternação dos pacientes monitorados foi de 17%. Cerca de 40% dos pacientes que foram intubados foram reinternados e 20% dos pacientes que foram intubados ainda não tinham voltado a trabalhar seis meses após deixarem o hospital. Entre os que não precisaram de ventilação mecânica, foram 5%.