Cuidados contra a Covid-19 devem continuar após vacinação, alertam especialistas

É comum que a primeira coisa que se pense, após tomar a vacina, seja em diminuir os cuidados contra a Covid-19 e tentar voltar aos poucos ao que era comum há pouco mais de um ano atrás. Festas, viagens e reuniões com familiares voltam a ser o tema dos próximos planos. Mas, especialistas afirmam que a vacina não é uma carta branca para que as pessoas possam ignorar as medidas de prevenção contra a Covid-19.

“É imprescindível que se mantenha todas as normas e diretrizes, inclusive o distanciamento social, o funcionamento de estabelecimentos com horário e público reduzidos e o uso de álcool gel”, afirma Mônica Levi, presidente da Comissão de Revisão de Calendários Vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), em entrevista à CNN Brasil.

A médica explica ainda que as medidas de segurança sanitárias seguem sendo importantes porque a vacina não impede a circulação do vírus. Inclusive, mesmo protegida dos sintomas, a pessoa imunizada pode continuar a transmitir o vírus. De acordo com os cientistas, nossos organismo pode levar cerca de dois meses para construir o seu próprio escudo após a vacinação e os números de novos contaminados só deve realmente baixar quando boa parte da população estiver vacinada.

"A resposta do organismo pode variar de acordo com faixa etária e outros aspectos individuais. Não sabemos quando se dá exatamente a imunidade de cada pessoa", diz a epidemiologista Ethel Maciel, da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), em entrevista à Folha de São Paulo.