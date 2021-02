Teste desenvolvido pela Fiocruz é capaz de identificar variantes da Covid-19 em questão de horas

Um novo teste RT-PCR foi desenvolvido pela Fiocruz e consegue detectar as variantes do vírus da Covid-19 em tempo real. A partir desse novo teste é possível identificar as novas variantes, principalmente as mais contagiosas, de forma mais rápida, já que antes era necessário sequenciar o vírus em laboratório e essa atividade levava alguns dias.

“A ferramenta é um produto inovador que foi desenvolvido no nosso laboratório. Existem outros protocolos semelhantes, mas este foi validado frente a 87 amostras já sequenciadas, o que nos dá uma confiança muito grande no resultado”, comenta o pesquisador e vice-diretor de Pesquisa e Inovação da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca.

Os testes do novo RT-PCR começaram a ser feitos no dia 12 de fevereiro e os kits já estão sendo enviados para os estados de Rondônia, Roraima, Ceará, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.