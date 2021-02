São Paulo anuncia restrição de circulação entre 23h e 5h

Em função do aumento acelerado de ocupação de leitos de UTI nos hospitais do estado nas últimas duas semanas com casos de covid-19, o governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira um “toque de restrição” para proibir as pessoas de circularem nas ruas entre 23h e 5h.

A restrição passa a valer a partir deste sábado (26) e segue até 14 de março.

Os serviços essenciais, como farmácias e hospitais, e seus profissionais continuam operando normalmente, mesmo dentro do horário de restrição.

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, Paulo Menezes, a proibição de circulação no período noturno tem como objetivo coibir aglomerações e encontros de grupos. “Queremos evitar as festas clandestinas e reuniões que parecem inofensivas, mas que geram grande transmissão do vírus”, disse.

Menezes disse também que as pessoas que forem pegas nessa situação serão multadas e pediu a todos que denunciem festas irregulares pelos telefone 0800 771 354, que está funcionando 24h.

De acordo com o coordenador, diante do crescimento acelerado de ocupação nos hospitais, sem a medida, o estado esgotará seus leitos em apenas três semanas.

Além das aglomerações, o coordenador disse que esse aumento de casos também está ligado à nova variante do vírus detectada em Manaus, que já circula pelo Estado de São Paulo.

De acordo com o secretário de saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o Estado bateu o recorde e tem no momento 6.657 pacientes internados em UTIS hospitalares.