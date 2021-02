Estudo confirma que grávidas repassam anticorpos da Covid-19 aos bebês

Um estudo publicado na revista American Journal of Obstetric and Gynecology concluiu que as mulheres grávidas têm a capacidade de transmitir seus anticorpos gerados contra a Covid-19 aos seus bebês. Os pesquisadores do Weill Cornell Medicine e do NewYork-Presbyterian, nos Estados Unidos, ainda devem estudar mais sobre os efeitos das vacinas, para saber se mulheres grávidas vacinadas contra Covid-19 também passam seus anticorpos às crianças.

Veja o artigo na íntegra aqui.

O médico Yawei Jenny Yang, médico líder do estudo, informou que a equipe analisou as amostras de sangue de 88 mulheres que tiveram seus bebês no Weill Cornell Medicine e no NewYork-Presbyterian entre março e maio de 2020. Todas as mulheres apresentaram anticorpos contra a Covid-19 no sangue, o que indica que elas tinham tido contato com a doença em algum momento da gestação. Cerca de 58% das mulheres estudadas eram assintomáticas.

Cerca de 78% dos bebês apresentaram anticorpos no cordão umbilical e não havia nenhuma evidência de que eles tivessem sido contaminados pelo vírus da Covid-19, já que todos apresentaram resultados negativos para a presença do vírus no organismo ao nascer. Os pesquisadores indicam que os anticorpos da mãe atravessaram a placenta e chegaram na circulação sanguínea da criança durante a gravidez.

O estudo também confirmou que as mulheres grávidas têm o mesmo tipo de resposta imune ao vírus da Covid-19 que os idosos. Fato que ainda não tinha sido comprovado, uma vez que existia desconfiança da comunidade científica quanto a isso, já que o sistema imunológico da mulher muda durante a gravidez.