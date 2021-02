‘Vacina de vento’: O que você pode fazer para ter certeza de que a vacina foi aplicada

A técnica de enfermagem que não moveu o êmbolo da seringa quando vacinava um idoso de 90 anos foi indiciada por peculato e infração de medida sanitária preventiva pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em depoimento, a profissional de saúde alegou cansaço sobre a má conduta e, conforme o delegado titular da 76ª DP, Luiz Henrique Pereira, o próximo passo da Polícia Civil será relatar o inquérito e encaminhar para a Justiça.

Após esse último caso de fraude na vacinação contra a COVID-19, o tema voltou ao debate e a gente esclarece as principais dúvidas das pessoas com relação ao protocolo de vacinação.

Pedir para ver a seringa

O protocolo convencional é que o profissional mostre ao paciente a validade, a ampola, a marca e o lote da vacina antes de aplicá-la. "O paciente tem direito de ver o que está sendo feito, de ter todas as informações relevantes do procedimento a que está sendo submetido", diz Daniel Dourado, advogado e médico sanitarista, em entrevista ao G1.

Filmar ou fazer foto da aplicação

É permitido desde que você filme ou faça foto da aplicação sem identificar o profissional de saúde. Além disso, é preciso avisá-lo de que você vai fazer isto. "Pode filmar sem mostrar, sem identificar o profissional de saúde. Não tem impedimento, as pessoas podem fazer isso", explica Daniel.

Acompanhar um idoso

“Idosos têm direito a estarem acompanhados”, afirma Professor do Instituto de Medicina Social da Uerj, Mario Roberto Dal Poz. Inclusive, tanto o idoso quanto seu acompanhante têm direito de pedir para ver o frasco da vacina. “O recomendado é ficar de olho em todo o processo: desde a retirada da dose do frasco até a aplicação”, completa Tânia Vergara, presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal O Globo.

