6 streamings de filmes para quem ainda não tem pensar em assinar em 2021

Se você ainda não está no grupo que tem o seu próprio streaming deve pensar sobre o assunto para 2021. Durante o período de isolamento social, os números apontam para um crescimento de quase 50% de assinantes dos principais canais de filmes e séries via internet. Outro fator, foi a diminuição do público nos cinemas que passaram a maior parte do ano fechados.

Netflix, Globo Play, Disney Plus e Amazon Prime Video dominam as preferências dos consumidores com preços que variam de 10 a 40 reais e serviços que incluem até serviços como frete grátis na compra de produtos em sites de e-commerce. Selecionamos os 6 principais serviços do mercado para você conferir.

1. Amazon Prime Video:

O serviço da Amazon é o que reúne os lançamentos mais recentes do cinema, como Frozen 2, Rei Leão (live action), Wifi Ralph e John Wick 3. Também agrega outros serviços como frete grátis em produtos no site de e-commerce da marca. O plano do Amazon Prime tem apenas uma faixa de preço e custa R$ 9,90 mês.

2. Disney+:

É o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. A assinatura custa a partir anual por 12x de R$ 37,90 ou R$43,90 por mês.

3. Globo Play:

O streaming da Rede Globo traz um catálogo gigante das novelas da emissora, assim como as minisséries e especiais produzidos por ela. Também estão disponíveis várias séries como The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia, Pretty Little Liars e The Killing Eve. A assinatura da Globo Play custa ao usuário a partir de R$ 19,90 por mês.

4. Netflix:

Um dos mais populares com várias opções de filmes, produções próprias como os elogiados Roma e O irlandês, de séries como La casa de papel e de documentários como O arremesso final. O primeiro mês é de graça para experimentar. O plano básico da Netflix custa a partir de R$ 21,90 por mês.

5. HBO GO:

Inicialmente, só tinha acesso à HBO GO quem fosse assinante de uma TV a cabo. Isso acabou e, hoje, você pode assistir a um vasto catálogo de (ótimas) produções originais HBO, como Game of Thrones, Chernobyl e Greg News. O pacote da HBO GO custa R$ 34,90 por mês.

6. Telecine Play:

A plataforma é o conjunto de canais de filmes de maior sucesso na TV Paga tradicional e agora também pode ser assinada separadamente no formato de streaming. Possui grande variedade desde lançamentos até filmes de arte para todos os gostos. O Telecine Play custa R$ 37,90 por mês.

