10 utensílios do lar entre os mais vendidos durante a quarentena

Entre os milhares de produtos que os brasileiros compraram durante a quarentena por meio do comércio eletrônico, grande parte foi voltada para os utensílios do lar. A explicação para isso foi simples: as pessoas passaram mais tempo em casa e com isso investiram mais em produtos domésticos.

Selecionamos 10 produtos que estiveram sempre nas listas de mais vendidos e procurados pelos consumidores no comércio eletrônico brasileiro e no site da Amazon Brasil. Confira:

1. Mop Giratório Fit





O Mop Giratório Fit da FlashLimp é a solução mais prática e moderna para limpeza. Ele substitui o rodo, a vassoura e o pano de chão. Com ele você pode limpar pisos frios, sintéticos ou em madeira. Com um balde menor, ele pode ser facilmente guardado até mesmo em pequenos espaços. Seu refil de microfibra é lavável em máquina de lavar e pode ser substituído quando necessário. O cabo de aço inox é leve, resistente e possui altura variável de 104 a 128 cm. Compre a partir de R$ 64,90.

2. Aspirador de Pó Ciclônico





Aspirador 2 em 1 pode ser usado na vertical e função portátil. Sistema ciclônico A função ciclone mantém o pó circulando longe do filtro. Com o filtro limpo, obtém-se um excelente poder de sucção, mais velocidade e melhor desempenho. Movimento articulado possibilita limpar áreas mais baixas, como debaixo de móveis. Compre a partir de R$ 220,87.

3. Vaporizador Portátil de Roupas e Higienizador com Vapor Contínuo





Leve, prático e versátil: ideal para aplicação em roupas delicadas e pedrarias diretamente no cabide; além de higienizar estofados, almofadas e cortinas. Funciona em todas as direções: pode ser utilizado tanto na vertical como na horizontal sem vazar água. Compre a partir de R$ 199,90.

4. Luminária 3D Touch Lua Cheia





Produzida em impressora 3D, essa linda luminária em formato de lua cheia fornece luminosidade com um simples toque em sua superfície, bastando estar conectada a uma fonte de energia através de um cabo USB. Basta um toque para alternar entre as cores branca, azul, vermelha e verde. Possui também o modo randômico de cores, iluminando o ambiente e deixando-o bastante colorido. Compre a partir de R$ 73,99.

5. Chuveiro Acqua Duo





Tecnologia Press Plus: Jatos de alta performance mesmo com baixa pressão. Exclusiva resistência Loren Ultra – Longa duração em comparação as resistências comuns. Resistência de troca rápida Loren Ultra: Exclusivo cartucho que garante uma troca rápida e segura. Compre a partir de R$ 339,00.

6. Ferro de Passar a Vapor Oster





Tenha mais tranquilidade e segurança com o sistema corta-pingos, que evita manchas e marcas e ainda aproveite a maior durabilidade do produto graças ao seu sistema anticalcário desliza 40% mais fácil e rápido. Jato de vapor para tirar qualquer vinco. Conta ainda com botão de spray e seu reservatório é de até 240ml. Compre a partir de R$ 93,90.

7. Difusor Aromatizador com Controle Remoto





Iluminação ambiente com 7 cores permite também ser usado como abajur, aromaterapia e cromoterapia, proporcionando uma agradável sensação de bem estar e relaxamento. Escolha a cor que você mais gosta e crie um ambiente romântico. Permite também o funcionamento com o LED desligado para momentos de descanso e relaxamento. Compre a partir de R$ 141,50.

8. Kit Casa Conectada Positivo





Kit com 1 Smart Controle Universal + 1 Smart Lâmpada Wi-Fi + 1 Smart Plug Wi-Fi. Fácil instalação, sem técnicos ou furos na parede: plug and play; basta ligar os dispositivos, baixar o aplicativo da Positivo casa inteligente e conectar ao Wi-Fi. Todos os itens são integrados no app da Positivo Casa Inteligente, de onde você estiver, através do celular. Compre a partir de R$ 299,90.

9. Conjunto de 3 Organizadores Plásticos





O conjunto vem com 3 organizadores nas litragens de 600ml, 1500ml e 4000ml. Possuem travas que mantém seus objetos seguros dentro do organizador. Super resistentes, práticos e fáceis de limpar. Compre a partir de R$ 49,00.

10. Organizador de Sacolas e Baldes





Lev Easy foi desenvolvido para facilitar sua vida diária. Design anatômico, sistema aberto ou fechado com uma alça de aperto suave para que você possa transportar sacos e baldes confortavelmente, sem se machucar. O limite máximo de carga é de 20 kg. Compre a partir de R$ 23,50.

