5 eletrodomésticos mais vendidos entre os recomendados pelo Metro em 2020

Em 2020, o Metro World News recomendou milhares de produtos em mais de duas centenas de matérias publicadas todos os dias em nosso website. Foram dezenas de eletrônicos, eletrodomésticos, dispositivos inteligentes, ferramentas e outros produtos que marcaram datas comerciais como Prime Day, Black Friday e Cyber Monday. O principal objetivo dessas recomendações foi a de ajudar nossos leitores a acompanhar os melhores momentos de compras e servir de tutorial para a escolha dos produtos desejados.

Selecionamos os 5 produtos mais vendidos dessas matérias para você conferir o termômetro de vendas de 2020. Confira:

1. Fritadeira Airfryer Mondial



Grande capacidade interna com 3,5 litros para preparar diversas porções. Controle de temperatura até 200º que proporciona a escolha da temperatura ideal para diversos tipos de alimentos. Timer de 60 minutos – com aviso sonoro para você preparar os alimentos no tempo certo; desliga o aparelho automaticamente ao término do preparo. Compre a partir de R$ 349,90.

2. Ventilador Mondial Maxi Power



Com o ventilador 30cm da Mondial você terá muito mais vento e menos barulho proporcionando bem estar para toda sua família. Para você que procura eficiência e segurança e grande vazão de ar, ele vem com grades desmontáveis facilitando a limpeza do produto, botão de fácil acionamento para movimento oscilante na direção horizontal, ajuste de inclinação e incrível hélice de 30cm com 6 pás. Compre a partir de R$ 85,00.

3. Robô Aspirador de Pó



Varre, aspira e passa pano de forma totalmente automática. Altura ultra baixa para alcançar lugares de difícil acesso e rodas emborrachadas que permitem subir em superfícies irregulares. Prático e fácil de usar, basta um clique para iniciar a limpeza. Sensores infravermelho antiqueda e anti colisão, que redirecionam seu trajeto sempre que encontram qualquer obstáculo pela frente. Possui três modos de limpeza que incluem cantos, limpeza aleatória e limpeza em espiral. Compre a partir de R$ 519,99.

4. Aparador de Pelos Super Groom Mondial Bivolt



Aparador de cabelo, aparador de barba e bigode, aparador de precisão, micro barbeador, aparador de nariz e orelha, 4 pentes de corte, 1 pente com regulagem de altura com 16 comprimentos. Lâminas em aço inox. Bateria com autonomia de 90 minutos e luz indicadora de carregamento. Compre a partir de R$ 139,00.

5. Novo Echo Dot (4ª Geração) Smart Speaker com Alexa



Controle músicas apenas com sua voz. Ouça músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e outros por toda sua casa com o recurso música multiambiente ou ainda escute estações de rádios. Compre a partir de R$ 284,05.

