10 sugestões de presentes para comprar pela internet e evitar as aglomerações

A véspera do Natal, todos sabem, está próxima. Dia 24 de dezembro é a data onde tradicionalmente as famílias e amigos trocam presentes. Também há quem faça do almoço do dia 25, o momento para essa confraternização.

Estamos entrando na última semana completa antes das festas natalinas e, mesmo com o isolamento social provocado pela pandemia de covid-19, as filas de compras no comércio prometem ser grandes. Entretanto, se você comprar com antecedência ainda dá tempo de usar o comércio eletrônico, evitando as aglomerações e os riscos de contaminação pelo coronavírus, e receber antes do Natal.

Para te ajudar a escolher e aproveitar as promoções, preparamos um tutorial com 10 sugestões de várias categorias para homens e mulheres – escrevemos uma matéria especialmente para as crianças que você pode acessar, clicando aqui. Confira:

1. Novo Fire TV Stick Lite com Controle Remoto Lite por Voz com Alexa – Compre a partir de R$ 255,55

2. camisola Regata Pzama Feminino – Compre a partir de R$ 89,90

3. Jaqueta Oakley Windbreaker – Compre a partir de R$ 249,90

4. Prada Candy Night Eau de Parfum Feminino 80ml – Compre a partir de R$ 359,31

5. Kit Masculino Total Clipper à Prova D'Água Cinza Lizz Bivolt – Compre a partir de R$ 199,90

6. Bolsa Clássica Moleskine de Couro Preto – Compre a partir de R$ 1.268,90

7. Kit Pincéis Alessandro Alcantra com 11 Pincéis para Maquiagem – Compre a partir de R$ 749,00

8. Fone de Ouvido on Ear Bluetooth Tune 500 JBL Preto – Compre a partir de R$ 237,00

9. Churrasqueira Elétrica Grand Steak & Grill II Mondial – Compre a partir de R$ 159,90

10. JBL Fone De Ouvido 120 Tws Branca – Compre a partir de R$ 494,00

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

