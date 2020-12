8 kits de vinhos para as festas de fim de ano com entrega antes do Natal

O Natal e o Réveillon estão chegando. As festas devem ser bem peculiares, como tudo neste ano de 2020, mas nem por isso devem deixar de ser comemoradas. Motivos não irão faltar: as famílias mais unidas, a promessas de vacinas contra o coronavírus, a retomada das aulas e a economia. Tudo isso para 2021: se for verdade ou mesmo a simples esperança são mesmo boas razões para comemorar.

Selecionamos 10 bebidas para você garantir preços melhores, comprando com antecedência, que tem a garantia de entrega antes do Natal estão entre os mais vendidos pelo site de e-commerce da Amazon e tem nota superior a 3 (de 5 possíveis) no aplicativo Vivino, especializado na avaliação de vinhos. Confira:

1. Kit Espumante Casa Perini Moscatel Aquarela 750ml 6 Unidades



O Casa Perini Aquarela é resultado do harmônico assemblage das variedades Moscato Branco, Moscato Giallo e Moscato de Hamburgo, sendo esse último o responsável por conferir uma tonalidade levemente rosada ao espumante. Possui borbulhas que formam uma bela coroa de espuma na taça e aromas com notas cítricas que remetem à casca de laranja e flores como o jasmim. Apresenta ótimo equilíbrio entre acidez e açúcar. Compre a partir de R$ 294,57.

2. Kit Espumante Moscatel Casa Perini 750ml 4 unidades



O espumante Moscatel possui aroma intenso, leve e fino, apresenta uma agradável doçura, equilibrada com a acidez natural das uvas. Possui aroma intenso frutado e floral característico do varietal. Apresenta coloração citrina com reflexos esverdeados e paladar macio e delicado, com equilibrada doçura e frescor. Compre a partir de R$ 174,90.

3. Kit Freixenet Espumante Carta Nevada Demi-Sec 750ml 6 unidades



Típico cava da região do Penedés, formado por um coupage equilibrado das variedades de: Macabeo, Xarello e Parellada. Possui coloração amarelo palha com reflexos dourados, formando bela coroa com borbulhas finas e abundantes.Envelhecimento e conservação: A primeira fermentação é realizada em cubas de inox com temperatura controlada entre 14 e 16 graus. Compre a partir de R$ 469,00.

4. Fabenne Vinho Tinto Cabernet Sauvignon Bag-in-Box 3 litros cada



É uma composição das uvas Cabernet Sauvignon e Tannat. Um vinho com aroma intenso de frutas vermelhas, com corpo leve e amadeirado. Fabenne tinto é o vinho que não pode faltar em casa e que não te deixa na mão. Fabenne é bag-in-box e rende 30 dias aberto, então use sua criatividade para transformar dias comuns em momentos especiais. Compre a partir de R$ 99,00.

5. Kit Vinho Tinto Argentino Chac Chac Malbec 2019 750ml 3 unidades



O enólogo da Las Perdices, Juan Carlos Muñoz, é filho do fundador da vinícola, Don Juan Muñoz Lopes. A sua filosofia de produção combina a mão do homem com o cuidado especial com a uva, priorizando o respeito pelo ambiente. O foco é a tipicidade dos vinhos, que expressam todo o potencial das uvas em seu terroir. Chac Chac é um vinho macio, sedoso no paladar e suculento. Compre a partir de R$ 138,00.

6. Vinho Rosé Francês Rosé Piscine Stripes 750ml 3 unidades



Com a característica garrafa listrada de azul e branco, Rosé Piscine é resultado dos ritmos e dos estilos de vida da badalada Saint-Tropez, na França. Feito para ser consumido em uma taça de conhaque com gelo, é refrescante, de coloração rosé salmão, levemente frutado, com notas de lichia e flores. Na boca, um final bastante exótico, que sugere como ótima pedida frutos do mar, sushi, quiches, canapés ou saladas. Compre a partir de R$ 299,00.

7. Kit Vinho Tinto Chileno La Manda Cabernet Sauvignon 2019 6 unidades



Tinto com aromas de frutas negras, com toque floral, delicado vegetal. Em boca é frutado, de corpo médio, com taninos presentes e gostosa acidez. A Viña Concha y Toro inova como sempre e traz com exclusividade para a Wine a linha La Manda. Esse exemplar é elaborado com a rainha das uvas tintas, a Cabernet Sauvignon, que mostra sua versatilidade e como se adaptou de forma majestosa ao terroir do Valle Central no Chile. Compre a partir de R$ 234,00.

8. Kit Espumante Casa Perini Brut Rosé 750ml 6 unidades



Espumante de coloração rosada cereja que se torna vibrante pelo intenso perlage na taça. Seus aromas tem nuances de frutas vermelhas frescas como framboesa e cereja. Seu sabor é frutado e fresco com final agradavelmente marcante. Compre a partir de R$ 266,90.

