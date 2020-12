10 tênis de corrida femininos e masculinos para perder os quilinhos a mais ganhos durante a quarentena

Se você está como naquela anedota popular que diz "dos 10 quilos que eu precisava perder antes da pandemia, agora faltam apenas 15" é porque está na hora de quebrar o marasmo do isolamento social e colocar o corpo para trabalhar. É só colocar o pé na rua – nos parques, nas praças ou nas inúmeras pistas de corridas da cidade – e aproveitar desse que é o mais democrático dos esportes: basta um tênis e roupas confortáveis e já é possível arriscar os primeiros passos.

A corrida ainda oferece uma série de vantagens para seus praticantes, tanto para a saúde física quanto a mental. Entre os benefícios estão o aumento da capacidade cardiovascular, a diminuição dos níveis de colesterol, o aumento da força nos membros inferiores, a redução dos sintomas de depressão e até o emagrecimento.

Selecionamos 10 modelos, entre femininos e masculinos, que estão entre os mais vendidos do comércio eletrônico brasileiro em várias faixas de preço. Confira:

FEMININOS:

1. Tênis On Running Cloudflash Feminino



O Cloudflash é um tênis de competição de marca suíça, considerado um dos melhores do mundo. Ele traz todas as tecnologias que estão presentes na linha On Running, como o Cloudtec, tecnologia patenteada da On, que promete aterrissagem amortecida e uma decolagem explosiva. São 14 elementos presentes na sola, que foram moldados para absorver a energia do impacto e carregando o Speedboard, sistema composto por uma placa flexível, como um arco, para liberá-la na ponta dos dedos. Compre a partir de R$ 899,90.

2. Tênis Asics Gel-Nimbus 22 Preto/Lilás Feminino



O tênis Asics Gel-Nimbus 22 Feminino é equipado com tecnologias para melhorar o desempenho dos corredores, a nova versão deste icônico tênis de corrida proporciona um amortecimento suave e uma passada reativa, apresentando uma unidade de amortecimento mais suave no calcanhar para uma excelente absorção de impacto. A tecnologia melhorada da biqueira reduz ainda mais a carga nos pés. Compre a partir de R$ 899,90.

3. Tênis Adidas Feminino Fluidstreet Preto e Roxo



Com design moderno, o calçado é fabricado com tecido altamente respirável que garante máximo conforto entre uma passada e outra. O calcanhar acolchoado oferece suporte e estabilidade para você ir mais longe sem perder o equilíbrio. Esse tênis de corrida feminino possui ainda tecnologia presente na entressola que garante amortecimento leve e te impulsiona para aquele sprint final. Para os melhores resultados, invista nas melhores marcas. Compre a partir de R$ 349,90.

4. Tênis de corrida feminino Nike Lunartempo



O tênis tem amortecimento ultraleve para distâncias de alta velocidade e proporciona um ajuste leve e sem costura e ventilação para o Tempo Lunar. Adicionando respirabilidade superior ao sapato enquanto se dá um ajuste confortável vem da parte superior da malha, complementada com o cabo flywire que se integra com os laços para dar um ajuste de suporte e fantasiado. Compre a partir de R$ 379,90.

5. Tênis New Balance FuelCell Echo Maratona NYC Feminino



Ele é um tênis versátil, ideal para os seus treinos, corridas e para o dia a dia. O cabedal é extremamente flexível, confortável e oferece maior estrutura, além de ser altamente respirável. O colarinho é produzido com o mesmo material para proporcionar maior conforto e um ajuste personalizado. No contraforte temos uma estrutura em TPU que oferece maior proteção e estabilidade para o calcanhar. Compre a partir de R$ 399,89.

MASCULINO:

1. Tênis Mizuno Wave Prophecy 9



O tênis Mizuno Wave Prophecy 9 chega em sua nova versão pensando na qualidade e estabilidade. O homem que busca amortecimento responsivo para uma corrida performance, confeccionado em material resistente e durável, esse tênis de corrida tem cabedal em Mesh, garantindo respirabilidade, reforço no calcanhar e placa Wave para estabilidade durante cada passada. Entressola com amortecimento e alta absorção de impactos. Compre a partir de R$ 1.299,90.

2. Tênis Under Armour Charged Odyssey Masculino Corrida e Caminhada



Retilí­nea perfurada proporcionam estilo, sem perder ventilação, a placa externa de proporciona conforto e estabilidade, a palmilha conformada em EVA, oferecendo maior conforto no uso do calçado, calçado com amortecimento, conforto e durabilidade. Compre a partir de R$ 519,90.

3. Tênis Mizuno Sky Waveknit 3 Masculino Corrida e Caminhada



A Mizuno apresenta o Sky Waveknit 3, um tênis que traz uma combinação de tecnologias que visam proporcionar uma experiência extremamente macia. Este tênis de corrida proporciona um amortecimento confortável e promove o movimento natural para o corredor atingir longas distâncias. Compre a partir de R$549,89.

4. Tênis Nike Air Zoom Vomero 14 Preto e Branco



Tênis Nike Air Zoom Vomero 14 Preto e Branco leva o amortecimento para outro nível. O solado em toda a extensão atua com amortecimento para oferecer uma passada mais firme e macia. Acima de tudo, o design elegante foi projetado para dar suporte ao seu ritmo. Compre a partir de R$ 749,00.

5. Tênis Fila Racer Knit Energized Masculino Corrida e Caminhada



Desenvolvido para garantir melhor desempenho em corridas, treinos e atividades esportivas, o tênis da linha Energized, elaborado pela Fila, é a melhor escolha. Leve e resistente, seu cabedal é feito em têxtil com telas de mesh abertas e sobreposição de sintético, proporcionando maior respirabilidade dos pés e durabilidade do calçado. O revestimento interno possui acolchoamento reforçado e a palmilha de EVA é forrada e pode ser removida, facilitando na higienização do produto. Compre a partir de R$ 229,90.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.