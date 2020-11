7 itens de saúde e beleza para ter em casa e aproveitar os descontos da Black Friday

Desde o início da quarentena, a saúde passou a ser o principal foco dos brasileiros, acima até de “finanças pessoais”, que figurava no topo das preocupações desde 2014. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Ebit | Nielsen no terceiro trimestre de 2020, as categorias mais buscadas no período são higiene pessoal e limpeza caseira seguidos por produtos para bebê e mercearia.

Selecionamos 7 itens de saúde e beleza que estão com promoções de até 25% e estão entre os mais procurados no comércio eletrônico brasileiro. Confira:

1. Escova Dental Elétrica Oral-B



Remove mais placa bacteriana que uma escova manual comum e ajuda a melhorar a saúde das gengivas de forma significativa. Cabo ergonômico de borracha suave. Melhora significativamente a saúde das gengivas. De R$ 79,90 por R$ 69,90 (desconto de 13% e economia de R$ 10,00).

2. Termômetro Digital Sem Contato



Touch Free sem contato com a pele, mais prático e higiênico. Tem medição da temperatura corpórea, ambientes e superfícies. Infravermelho para medição instantânea. O display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura. Alarme de febre e 30 memórias. De R$ 220,30 por R$ 187,25 (desconto de 15% e economia de R$ 33,05).

3. Secador de Cabelos Beauté Rouge Cadence Bivolt



Seu companheiro para viagens a passeio ou a trabalho é bivolt de alta potência com 1200w. Cabo 360º: Facilita na hora do uso. 2 velocidades: seca e modela muito mais rápido. Cabo dobrável, leve para suas viagens sem ocupar muito espaço na mala. De R$ 56,61 por R$ 53,91 (desconto de 5% e economia de R$ 2,70).

4. Barbeador Philco 4d Preto Bivolt



O barbeador bivolt vai te ajudar a ter o estilo que quiser a qualquer momento, sem depender de barbeiros. Aqui você é o profissional. Possui 4 funções -trimmer. Recorte. Aparador de pelos. Barbeador; é à prova d’água, proporcionando um barbear confortável a seco ou com a pele molhada; sua autonomia é de 45 minutos de uso, funcionando com ou sem fio e tempo de carregamento de 8 horas com led indicador de carga. De R$ 244,68 por R$ 225,97 (desconto de 8% e economia de R$ 18,71).

5. Escova Rotativa High Style Cadence Vermelho 220v



Escova, alisa e modela garantindo o efeito natural e resultado profissional. Sistema de dupla rotação melhorando o desempenho na secagem e na modelagem. 2 velocidades e 3 temperaturas ideais para se adaptar a cada tipo de penteado. De R$ 131,74 por R$ 111,36 (desconto de 15% e economia de R$ 20,38).

6. Modelador Curves Taiff Bivolt



Possui 3 metros de cabo de força.Totalmente revestido em cerâmica, o modelador mantém a saúde dos fios, tem 210 graus de temperatura e é capaz de criar cachos com efeito natural. O design moderno e sofisticado é completamente inovador. Fios Protegidos. A tecnologia do revestimento com cerâmica protege os fios do contato direto com o alumínio, garantindo um acabamento incrível e cachos perfeitos. Compre a partir de R$ 149,00.

7. Balança de Controle Corporal Omron com Bluetooth



Balança com 6 Indicadores de parâmetros corporais: Peso Corporal (até 150Kg), gordura corporal, Gordura Visceral, Músculos Esqueléticos, Metabolismo Basal e Índice De Massa Corporal (Imc). Função de avaliação que ajuda a compreender o nível dos resultados (baixo, normal, alto, muito alto). 4 Perfis De Usuário + Convidado. Reconhecimento automático: reconhece o usuário ao subir na balança. De R$ 447,18 por R$ 329,90 (desconto de 26% e economia de R$ 117,28).

