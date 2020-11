7 best-sellers para todas as idades incluídos nas promoções da Black Friday

A Black Friday é uma época bastante esperada pelos consumidores em geral, pois é quando diversas empresas concedem descontos sobre seus produtos. Com as livrarias não é diferente, muitos bons livros entram em promoção e estão disponíveis à venda pelo comércio eletrônico, o que pode ser bastante útil para os consumidores que querem evitar sair de casa por causa da pandemia de Covid-19.

Selecionamos 7 livros que estão entre os mais vendidos em suas categorias, que incluem desde literatura infantil, culinária, política e histórias em quadrinhos. Os descontos para livros impressos variam de 25% até 40%. Confira:

1. Planeta estranho, por W. Nathan Pyle



E se um grupo de extraterrestres viesse viver no nosso planeta? Quais de nossos costumes seriam mais estranhos a esses novos moradores? O ronronar de um gato, os parabéns em uma festa de aniversário, os sentimentos humanos, a fila do supermercado? Acompanhe o dia a dia dos seres mais divertidos do universo neste livro de tirinhas. De R$ 44,90 por R$ 31,43 (desconto de 30% e economia de R$ 13,47).

2. O peregrino, por John Bunyan



O Peregrino inicia com um poema no qual descreve os motivos para o livro e a razão de usar formas alegóricas para contar a aventura do viajante que se encontra com personagens de carne e osso, mas que possuem nomes simbólicos que remetem ao evangelho de Jesus Cristo, como Evangelista, Adulação, Malícia, Apoliom e Vigilância. Um clássico cristão que ainda hoje tem um importante papel como guia sobre a perseverança em meio a dificuldades. De R$ 19,90 por R$ 8,80 (desconto de 30% e economia de R$ 11,10).

3. O fascismo eterno, por Umberto Eco



Uma reflexão importante e necessária sobre o sentido da história e a importância da memória. Publicado pela primeira vez em 1997, como parte do livro Cinco escritos morais, O fascismo eterno chega aos leitores em nova edição no momento de ascensão mundial do flerte com o fascismo. De R$ 34,90 por R$ 19,90 (desconto de 43% e economia de R$ 15,00).

4. Clovis, por Clóvis Stocker



Pantomímico, clow, universal. Assim é Clovis, o icônico personagem do artista plástico e cartunista Clovis Stocker onde o texto é desnecessário para ler os desenhos e se encantar. Com milhares de seguidores na rede mundial de computadores, Stocker apresenta pela primeira vez uma história completa em tirinhas inéditas feitas especialmente para a estreia do personagem neste livro. De R$ 45,90 por R$ 29,90 (desconto de 35% e economia de R$ 16,00).

5. O que tem na geladeira?, por Rita Lobo



Como é que eu transformo a compra da feira em refeições variadas e saborosas todo santo dia? Este livro tem a resposta. Rita Lobo ensina sua fórmula de criar receitas e apresenta mais de 200 opções para variar o cardápio. Em O que tem na geladeira?, que é baseado na série de mesmo nome do canal Panelinha no YouTube, você vai descobrir que preparar comida saudável de verdade é mais simples do que parece. De R$ 86,00 por R$ 54,95 (desconto de 36% e economia de R$ 31,05).

6. Gigantossauro, por Jonny Duddle



Cabeçudo, Zinho, Bolão e Miúdo são pequenos dinossauros que estão em busca de diversão pela floresta. Antes de partirem para mais uma aventura, suas mães aconselham: “Cuidado com o Gigantossauro, ele é feroz e irado! Seus pés fazem TUM! Sua boca faz TCHUM! E aí, bem ligeiro, ele engole você por inteiro”! Será que os quatro amigos estarão atentos aos sinais de uma possível aproximação do Gigantossauro? De R$ 44,00 por R$ 26,40 (desconto de 40% e economia de R$ 17,60).

7. Batman – A Piada Mortal – Volume 1, por Alan Moore e Brian Bolland



Um clássico das HQs. Um dia ruim. É apenas isso que separa o homem da loucura. Pelo menos, segundo o Coringa, um dos maiores e mais conhecidos vilões dos quadrinhos. E ele quer provar seu ponto de vista enlouquecendo ninguém menos que o maior aliado de seu grande inimigo: o Comissário Gordon. Cabe ao Cavaleiro das Trevas impedi-lo. De R$ 39,90 por R$ 29,93 (desconto de 25% e economia de R$ 9,97).

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.