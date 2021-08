Em vez de adeus, um até logo!

Estamos juntos há 155 colunas, desde abril de 2018, para falar de um assunto que está cada vez mais presente na vida de todos nós: saúde e bem-estar.

A expectativa de vida está aumentando (a curva ascendente teve a velocidade reduzida por conta da covid-19, mas logo se recupera) e deixa a certeza que que o bônus da vida longa só compensa se for acompanhado de vida com qualidade. Queremos viver muito, mas queremos viver bem, com autonomia e disposição.

Nós somos os protagonistas nesse processo, pois nossas escolhas, nossos hábitos, se refletem na saúde, na energia e disposição.

O Metro World News está de parabéns por reconhecer a importância da saúde que vai além da ausência de doença e ceder este espaço para dicas e informações para uma vida mais saudável e em equilíbrio.

Como a vida é feita de ciclos, esta é a minha última coluna no Metro. Agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto que é minha paixão e ao qual me dedico há mais de 20 anos, de ter total liberdade de escolher os temas, de fazer várias LIVEs pelo Instagram, entrevistando especialistas relevantes do mundo da nutrição e da saúde física e mental.

Agradeço a equipe de arte e digital, sempre em sintonia, com ilustrações, convites e cards de Instagram que deram a minha cara à coluna e às lives.

E agradeço a você, leitor, que busca informações relevantes e de qualidade e me acompanhou durante esses três anos, lendo as colunas, assistindo às lives e muitas vezes me contatando pelas redes sociais.

Porque eu escrevo para você, pensando nas suas dúvidas, nos seus interesses e em como traduzir a ciência e as informações para o seu dia a dia, de um modo simples e descomplicado, para serem colocadas em prática hoje.

Tenho certeza de que continuaremos juntos pelas minhas redes sociais (meu Instagram é @angelicabanhara). E, como o mundo é um caleidoscópio, em transformação constante, troco o adeus por até logo!