O hot dog mais famoso dos EUA chega a SP

Comida tipicamente alemã, a salsicha chegou aos Estados Unidos em 1865, junto com Charles Feltman, padeiro e imigrante alemão. Ele abriu sua padaria em Coney Island, Nova York, e alguns anos depois, para facilitar o consumo da salsicha, colocou-a dentro do pão, criando esse sanduíche.

Uma das histórias mais contadas sobre a origem do nome hot dog é a de um ambulante, que durante um jogo em 1906, gritava nas arquibancadas: “Salsichas daschund quentinhas!” “Daschund”, na época, designava a raça de cachorro alemã de corpo comprido, como a salsicha. O cartunista Tad Dorgan teria aproveitado a deixa e, sem ter certeza sobre a grafia correta da raça, escreveu “hot dog” e fez um desenho do cachorro “salsicha”, que nunca foi encontrado por historiadores.

No Brasil, o cachorro-quente chegou na década de 1920, quando o idealizador da Cinelândia, Francisco Serrador, começou a oferecer o sanduíche em seus cinemas, no Rio de Janeiro.

Aqui em São Paulo, cidade que serve cachorro-quente com os mais diversos acompanhamentos, sendo o preferido o purê de batatas, acaba de chegar o hot dog mais famoso dos EUA: Nathan’s Famous

No @nathans.brasil, o cardápio é focado em hot dogs e nós provamos o tradicional, com ketchup e mostarda. A salsicha estava muito saborosa e o pão super macio. O hot dog com Catupiry entrou para nossa listinha de um próximo pedido.

O Nathan’s existe há 100 anos e começou em Coney Island (NY) em 1916, onde Nathan Handwerker vendia hot dogs por 5 centavos, preparados a partir de uma receita secreta de sua esposa. O sucesso foi tão grande, que a lanchonete se espalhou por 41 estados dos EUA e em mais 17 países, somando 1.400 lojas.

Se esse for seu sanduíche preferido, você também pode participar da famosa competição de “quem come mais hot dog”, que ocorre há anos no Nathan’s dos EUA, no dia 04 de julho!!

Para mim, mesmo sem comer carne há 9 anos, cachorro-quente lembra a infância, quando passávamos férias em Ribeirão Preto e minha tia levava meus irmãos e eu para comermos o sanduíche em um pequeno trailer na avenida Nove de Julho.