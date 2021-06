Antônio ou Valentim: o que importa é deixar o amor invadir o ar e os corações!

Em vários países, o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro – é o dia de São Valentim, em homenagem ao bispo Valentim que viveu no final da Idade Média. Nesta data, a tradição é presentear não apenas namorados, mas também amigos.

Dia 12 de junho, aqui no Brasil, alguns fazem simpatias para conseguir uma esposa ou marido, com a intercessão do frei português Fernando Bulhões, nosso Santo Antônio, o santo casamenteiro, homenageado no dia 13 de junho. Então, comemoramos o Dia dos Namorados e, quem sabe, com as tais simpatias, consigamos aquele amor!

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, vamos comemorar a data distribuindo amor por aí e, por isso, trouxemos para vocês dicas que vão encher a cara metade de afeto e boas recordações.

@atelie.de.doces.cortopassi: a Bárbara preparou uma caprichada caixa de fondue com 1 coração de chocolate nobre Sicao com recheio duplo: brigadeiro belga e brigadeiro de leite ninho, acompanhados de uva verde, morango, brownie, brigadeiro belga, marshmallow e biscoito amanteigado (R$170). Junto vem uns palitinhos com coração na ponta, para você espetar os acompanhamentos e molhar no brigadeiro, curtindo esse momento prazeroso com aquela pessoa tão especial. Se gostar, você pode adicionar vinho.

@cestafeirasaopaulo: a Jana e a mãe estão sempre buscando novidades com produtores artesanais para montar suas cestas mais que especiais. E a dica é você encomendar uma delas para curtir aquele momento a dois, com calma e muito sabor! Todas as cestas tem nomes de música e nós provamos a Chega Mais: com um maravilhoso salmão defumado fatiado, pão de batata roxa com castanha do Pará, tão gostoso que nem consigo descrever aqui, relish de pepino, chutney de amora com sálvia, chocolates Magnólia e vinho branco, que pode ser substituído por espumante ou cerveja. No perfil delas tem várias opções de cestas e vocês também podem montar uma do seu gosto ou que vai mais agradar o seu amor.

@americancookiesbrasil que já mencionamos e adoramos, apostou na releitura do Cookie Casadinho Brûlée (R$ 13,00), feito com massa branca recheada de brigadeiro de chocolate meio amargo e brigadeiro de creme brûlée. Para esta data especial, ela lançou a campanha Razão da Minha Felicidade, em uma edição especial de caixinhas,com quatro cookies sortidos, sendo um deles o casadinho brûlée, que acompanha um chaveiro almofada personalizado de brinde (a partir de R$ 48,00).

Com essas gostosuras vamos resgatar o amor verdadeiro, criando uma atmosfera fresca e renovada, para que, não apenas esse dia, mas todos fluam com prazer, felicidade e plenitude. E que esses sentimentos sejam compartilhados por todos. Estamos precisando!