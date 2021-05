Vote por você

Cinismo e política normalmente andam muito juntos. O discurso é fácil para quem engana o povo há tanto tempo. Basta dizer que ainda é cedo para falar em campanha com tanta gente morrendo principalmente de fome e de coronavírus. Sem vacina, sem esperança.

Mas fica só na palavra. A maioria destes caras faz tudo para se colocar como candidatos sem ser. Mentem, prometem, fingem chorar (a maioria) lágrimas de crocodilo e usam a pandemia cada um a seu jeito buscando seu voto.

Saiba pelo menos desta vez identificar o malandro do bem intencionado. Lembre-se da maioria que está aí, e está faz tempo. A sua vida está melhor, o Brasil dos pobres famintos e sem incentivo a empresários honestos, da geladeira vazia.

O Brasil sem casa, sem saúde e educação. Este é o país que você acha legal? Se não for, afaste este canalha do melhor jeito. Democraticamente. No voto.

Enfrente esta quadrilha dos currais eleitorais e procure por quem quer te representar de verdade. Lembre-se que votar no mesmo é continuar na mesma. E você gosta de como está? Nunca seu voto foi tão importante. Não para eles, mas por você e pelo BRASIL.