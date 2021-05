Dicas para escolher a bike certa

A pandemia acelerou a venda e o aluguel de bicicletas em vários países, e também no Brasil, uma vez que esse modal cumpre os requisitos de isolamento social, além de ser saudável, sustentável e econômico. O engenheiro ambiental Henrique Beckmann, fundador do Projeto Você Ciclista (voceciclista.com.br), no qual orienta e ensina pessoas a se sentirem seguras pedalando, revela aqui os principais conselhos para quem está em busca da bike ideal:

1. São várias as modalidades e categorias de bicicletas à venda, e cada uma delas tem diferentes possibilidades e limitações. É importante definir qual é o seu perfil como ciclista, e o que deseja fazer com sua bike: pedalar diariamente para o trabalho, passear com os amigos, tornar-se atleta, fazer trilhas, explorar lugares? Para escolher o modelo certo é preciso definir como pretende usá-la.

2. Defina em quais tipos de terreno você vai circular. Estradas de terra, trilhas fechadas (single tracks), estrada de asfalto, estradas mistas, ruas e parques urbanos, ciclovias? Escolher a bicicleta adequada para seu uso é essencial. Você não faria rally com um carro de fórmula 1, certo?

3. Descubra qual é a bicicleta ideal para o seu biotipo. Bicicletas são como roupas, além de estilos diferentes, têm tamanhos e formatos diferentes, o que é tecnicamente chamado de geometria. Uma bike do tamanho errado é tão desconfortável quanto um sapato apertado.

4. Visite vários sites e lojas e confira todas as opções viáveis, dentro de seu perfil e orçamento. Apesar de haver muitas ofertas na internet, tenha cuidado. Há muita desinformação e confusão em anúncios e promoções.

5. Busque por marcas que ofereçam ao menos alguma garantia do quadro da bicicleta. Elas se comprometem a ressarcir em caso de defeitos de fábrica.

6. Você pode encontrar a bike dos sonhos, mas se ao pedalar não se sentir bem, ela pode não ser ideal para você. Um test ride é importante para você tirar suas impressões e extrair sensações ao pedalar.

7. Depois de decidida a compra, faça um bike fit, um ajuste fino entre o ciclista e a bicicleta para que a sua pedalada fique perfeita e confortável.

8. Uma vez com a sua bicicleta, comece a pedalar em parques e ruas tranquilas, locais excelentes para você se familiarizar com os freios, o câmbio (se ela tiver), a geometria e a forma de pilotagem.