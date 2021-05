Nem banana

Como é possível falar em aumento de qualquer coisa básica para o desesperado povo brasileiro? Já usaram isso antes da pandemia, lembra? Se não reformar a Previdência, o Brasil quebra.

A roubalheira deve continuar, infelizmente, mas a nossa gente que trabalha ou trabalhou com sangue, suor e lágrimas pode ter seus serviços prestados ao país jogados no lixo!!! Triste.

Comida na hora da morte e a preço de banana não tem mais nada, nem a banana, que já está custando 12 paus a dúzia. Absurdo. Enquanto isso, gastamos bilhões em emendas para manter o presidente e para formar a sua frente de votos para 2022. Isso pode. Mas auxílio emergencial de 600 paus não pode. Vergonha.

Temos milhões de desempregados e gente morrendo de fome mais do que pela doença. Vida pior que a de gado no transporte coletivo. Pelo menos, o gado come. Meus amigos e minhas amigas, o lance não é o ódio nem a polarização, mas quando forem às urnas, por favor, pensem em quem fez alguma coisa de verdade por você e nunca mais seja usado e atraído por promessas.

Quem promete demais, não cumpre nada. Que DEUS proteja o Brasil desta gente mentirosa, covarde e ladra, que saqueia nosso país. Alto lá, canalhas, pois é a vez do povo brasileiro.

Acompanhe José Luiz Datena nas redes sociais:

Facebook | Twitter | Instagram

Colunas anteriores:

Bruno: o forte

Nada é o que temos