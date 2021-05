O que você pode fazer para prevenir o câncer

Com os holofotes voltados para a pandemia, muitas vezes nos esquecemos que as outras doenças continuam existindo. E matando. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo (inclusive no Brasil) e é responsável por cerca de 10 milhões de mortes todos os anos.

No Brasil, são mais de 280 mil mortes anuais. Mas, apesar de ser uma doença multifatorial, em que várias causas se juntam, vários tipos de câncer podem ser prevenidos.

Na pandemia, fechadas em casa e ansiosas, muitas pessoas aumentaram consumo de cigarro e álcool, descuidaram da alimentação, interromperam a atividade física e adiaram a realização de exames periódicos. Hora de respirar fundo e tentar reverter isso.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) Brasil, cerca de um terço das mortes por câncer se devem aos cinco principais riscos comportamentais e alimentares: excesso de peso, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física e uso de álcool e tabaco. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer, causando 22% das mortes pela doença.

A Opas reforça o que é consenso entre os médicos: modificar e evitar fatores-chave de risco pode reduzir a incidência de câncer. Confira fatores de risco para a doença:

Tabagismo

Excesso de peso ou obesidade

Dieta não saudável com baixa ingestão de frutas e vegetais

Sedentarismo

Consumo de álcool

Infecção por HPV

Infecção por hepatites e outras infecções carcinogênicas

Radiações ionizantes (raios-x) e não-ionizantes (luz solar)

Poluição do ar urbano

Fumaça interna gerada pelo uso doméstico de combustíveis sólidos, como lenha

