Nossa dica de hoje vai fazer você ir para a cozinha, exercitar seus dotes culinários.

Preparar a própria comida também está ligado à tendência de saudabilidade pois, dessa forma, você sabe exatamente quais foram os ingredientes utilizados e como foi a forma de preparo. Sem contar que, cozinhar, a meu ver, é um ato de amor.

No início da pandemia em 2020, recebemos os pescados especiais da @fishtag.co, empresa criada com o objetivo de revolucionar o mercado de pescados, tornando o melhor da alimentação acessível, com responsabilidade.

O Box Atena é composto de salmão, atum, camarão e peixe branco. Ele veio em uma caixa de isopor eficiente para garantir a temperatura exata, com todos os peixes limpos e embalados a vácuo, seguidos das informações nutricionais. A validade é de um ano no congelador.

Além de aproximar o pescador do consumidor final (tanto pessoa física quanto empresa), a Fishtag disponibiliza um QR Code na embalagem, para você acessar e conhecer tanto a origem do peixe quanto a história de quem o pescou, em um vídeo caprichado. Dessa forma, você conhece de verdade o alimento que está consumindo e oferecendo para sua família.

Preparamos nossos pescados na churrasqueira, incrementando o churrasco familiar de sábado. Estava tudo delicioso! E você, como pensa em preparar o seu pescado? Que tal nos contar qual sua receita preferida, tirando a foto do prato e marcando o @indicasp e o @metrojornal?

No segundo semestre de 2020, ficamos muito contentes em saber que a Fishtag foi escolhida para participar do programa de aceleração chamado Scale Up Endeavor. Desejamos muito sucesso para eles!