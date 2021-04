O Dia das Mães se aproxima e, diferentemente da data em 2020, algumas mães estão vacinadas e iniciamos a abertura gradual do comércio, bares e restaurantes na cidade, com todos os cuidados necessários.

No Brasil, o primeiro Dia das Mães foi celebrado em 12/05/1918 e a data foi oficializada no segundo domingo de maio de 1932. Mas os primeiros indícios da data remontam à Grécia antiga, quando, no início da primavera, os gregos prestavam homenagem à deusa Rhea, considerada mãe comum de todos os seres. Já os romanos realizavam festas em homenagem à Cibele, mãe dos Deuses e, depois da cristianização do Império Romano, a data passou a ser celebrada no 4º domingo da quaresma.

Algumas pessoas veem apenas o lado comercial do Dia das Mães, mas seu verdadeiro propósito é reforçar os vínculos familiares, fundamental sempre e principalmente nesses tempos de distanciamento social, em que demonstrações de afeto, como abraços e beijos, viraram sinais de perigo.

O maior presente é a atenção genuína, artigo em falta ultimamente, quando somos bombardeados com tantos estímulos. E, se você quiser demonstrar essa atenção de algumas maneiras tangíveis também, seguem nossas dicas:

• @dmacarons o que primeiro chamou nossa atenção nessa doceira foi a fachada, delicada e romântica. Em 2018, apreciamos um delicioso brunch de Dia das Mães no pequeno e aconchegante espaço aberto, arborizado, que eles mantêm ao fundo da loja. Foi uma experiência deliciosa! Devido à pandemia, eles recebem os clientes para um café acompanhado dos divinos macarons, preparados com capricho pela chef Daniela Diniz, seguindo receita original francesa. E, para quem preferir, eles vão lançar um cardápio de cestas de brunch entregues em casa. Confiram, a partir de segunda, nas redes sociais.

• @docedelaura já contamos lá no Instagram sobre as delícias dessa doceria. Provamos a torta de queijo com goiaba, combinação maravilhosa com a fruta “in natura” e a torta de limão, que derrete na boca. Para esta data especial, a Laura preparou cestas com doces e salgados, para vocês presentearem as mães e adoçarem esse dia!

• @vistaibirapuera nossa terceira dica é para encher os olhos da mãe com a linda vista desse café/restaurante, que fica no topo do MAC – Museu de Arte Contemporânea da USP, dentro do Parque do Ibirapuera. Aprecie a vista com um cafezinho ou refeição e aproveite para levar a mamãe ao museu. Passeio 2 em 1!!

Independente do programa ou presente escolhido, curta muito sua mamãe sempre, não apenas no dia dela!