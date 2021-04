No início da pandemia em 2020, uma das perguntas mais digitadas no Google foi “como fazer pão?” e algumas reportagens até cunharam o termo “pãodemia”! Esse interesse inesperado pela fabricação de pães em casa fez até acabar o estoque de fermento nos supermercados.

O interesse por preparar seu próprio pão diversificou e algumas pessoas aprenderam a fazer pães de fermentação natural, com recheios variados. Alguns negócios aproveitaram o maior o interesse por pães e aumentaram a produção, além de oferecerem aulas. Outros até se aventuraram a transformar esse novo hobby em um negócio próprio.

No primeiro caso está a

@littlehouse.bakery, de quem recebemos um pacote com aquele cheirinho inesquecível de pão fresquinho, contendo os pães de cranberry, provolone e multigrãos, todos com a casquinha crocante e a massa macia, revelando todo o cuidado da fermentação natural, totalmente livre de conservantes, no preparo caprichado do Tom e da Ana.

Na segunda-feira sai o cardápio da semana e as entregas acontecem

às sextas.

Já a @_sapapão, da Thais e Kayra, é o segundo caso. Elas aproveitaram o conhecimento culinário e o maior tempo em casa para se dedicar a preparar pães de fermentação natural. Experimentamos o pão de grãos, substancioso e macio ao mesmo tempo, aromático e marcante. Em nosso pacote também veio uma focaccia divina, mas os detalhes dela ficarão para outra dia.

Os pedidos são via direct

Aproveite para encomendar seu pão de cada dia e vivenciar a conexão com esse alimento, que é ancestral na história da humanidade.