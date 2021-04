Mesmo com a crescente preocupação com a saudabilidade, os alimentos processados e ultraprocessados estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia corrido das grandes cidades, facilitando o preparo da alimentação doméstica.

Essa praticidade também gerou mudanças nos hábitos alimentares das famílias, aumentando o consumo dos alimentos processados em detrimento dos naturais. Em casa, minha mãe também está sempre atenta em melhorar a alimentação da família.

Eu, Bel, tenho dificuldade em ampliar o meu paladar e praticamente não como verduras e legumes. Restaurantes com pratos bem bonitos e coloridos me ajudam a expandir meu paladar.

Meu restaurante saudável preferido. Tenho muito carinho pelo restaurante Metta, pois foi ele que me ensinou a comer salada e fez com que eu tivesse prazer em escolher esse tipo de prato. Ele está localizado no Itaim e trabalha com delivery também. Antes da pandemia, a casinha super fofa e pequena ficava lotada no período do almoço, era difícil conseguir uma mesa lá. O Metta tem pratos bem apresentados (mesmo no delivery) e as saladas são grandes e fartas, com alimentos extremamente fresquinhos, coloridos e saborosos. Nossas saladas preferidas no Metta são: Atílio e Clodomiro. Além das opções prontas, vocês podem montar a própria salada.

Além das saladas maravilhosas e imbatíveis, os doces oferecidos são da Healthy Bites, marca de doces saudáveis que gostamos muito. Nossos preferidos são o brigadeiro de colher e o brownie, ambos deliciosos. Para as bebidas, sugerimos os sucos maravilhosos deles ou o chá de hibisco com limão.

Rua Pais de Araújo, 119 | Aceita Vale Refeição | Delivery por IFood, Rappi, UberEats ou pelos telefones 11 944686260 e 11 944626260 | Aceitam retirada também.

O Salu é um restaurante de comidas saudáveis também localizado no Itaim, que abriu suas portas no começo de 2020. Ele ocupa um espaço relativamente grande, com muitas mesas, bem agradável. O foco é trabalhar com pequenos produtores e fornecer opções saudáveis, vegetarianas, sem glúten, vegana e plant based. Os produtos são bem fresquinhos e coloridos, com diversas opções prontas e também “monte seu prato”. Nossas saladas preferidas são: Falafel, Frango e Pesto e Burrata Bowl.

Rua Tabapuã, 1446 | Aceita Vale Refeição | Delivery pelo IFood, UberEats, Rappi ou pelo próprio site.

