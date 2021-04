Príncipe Harry divulgou uma nova declaração, em nome de Meghan Markle e Archie, em homenagem ao Príncipe Philip, que faleceu na última sexta-feira, 7.

O Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle se uniram aos demais membros da Família Real britânica e divulgaram mensagens em memória do avô, Príncipe Philip, que morreu na última sexta-feira, 7, em casa. Príncipe Philip tinha passado cerca de quatro semanas internado por conta de complicações ocasionadas por uma cirurgia no coração realizada no início de março.

O Duque de Edimburgo, como oficialmente é conhecido o Príncipe Philip, faleceu em casa, no Castelo de Windsor, em companhia da família. Após uma mensagem curta na semana passada, o Príncipe William divulgou uma mensagem maior esta semana. O texto foi divulgado após a postagem do irmão, Príncipe William, nas redes sociais homenageando o avô.



“Meu avô era um homem de serviço, honra e grande humor. Ele era autenticamente em pessoa, com uma sagacidade seriamente afiada e podia prender a atenção de qualquer sala com o seu charme – e também porque você nunca sabia o que ele diria a seguir.

Ele será lembrado como o consorte reinante mais antigo do Monarca, um soldado condecorado, um Príncipe e um Duque. Mas para mim, como muitos de vocês que perderam um ente querido ou avô por causa da dor do ano passado, ele era meu avô: mestre do churrasco, lenda da brincadeira e atrevido até o fim.

Ele tem sido uma rocha para Sua Majestade a Rainha, com uma devoção incomparável, ao lado dela por 73 anos de casamento e, embora eu pudesse continuar, sei que agora ele diria a todos nós, cerveja na mão, ‘Oh, vá em frente!’.

Então, nessa nota, vovô, obrigado pelo seu serviço, sua dedicação à vovó e por sempre ser você mesmo. Você fará muita falta, mas sempre será lembrado – pela nação e pelo mundo. Meghan, Archie e eu (assim como sua futura bisneta) sempre teremos um lugar especial para você em nossos corações”.

A mensagem do Príncipe William

O Duque de Cambridge, Príncipe William, postou na última segunda-feira, 12, uma foto do seu filho, Príncipe George, com o bisavô, o Príncipe Philip, que faleceu na sexta-feira, 9. Na legenda, William descreve o avô como um homem extraordinário, que soube desempenhar o seu papel como membro da Coroa britânica.

“O século de vida do meu avô foi definido pelo serviço: ao seu país e à Comunidade, à sua esposa e rainha, e à nossa família. Sinto-me sortudo por não ter apenas seu exemplo para me guiar, mas também sua presença duradoura em minha própria vida adulta, tanto nos momentos bons quanto nos dias mais difíceis”.

Philip esteve ao lado de Harry e de William quando da morte da Princesa Diana, em 1997. Ele caminhou junto aos netos no funeral da Princesa de Gales e mostrou preocupação sobre como a morte da mãe iria impactar na vida dos príncipes. “Estávamos todos conversando sobre como William e Harry deveriam estar envolvidos e de repente veio a voz do príncipe Philip”, disse um ex-diretor de relações governamentais ao Evening Standard do Reino Unido, lembrando uma teleconferência com o duque antes do funeral. “Não tínhamos ouvido falar dele antes, mas ele estava muito angustiado. ‘É sobre os meninos’, gritou ele, ‘Eles perderam a mãe’ ”.

O Príncipe William seguiu descrevendo o avô: “Sempre serei grato por minha esposa ter tido tantos anos para conhecer meu avô e pela gentileza que ele demonstrou com ela. Nunca vou dar por garantidas as memórias especiais que meus filhos sempre terão de seu bisavô vindo buscá-los em sua carruagem e vendo por si mesmos seu contagiante senso de aventura, bem como seu malicioso senso de humor!

Meu avô foi um homem extraordinário e parte de uma geração extraordinária. Catherine e eu continuaremos a fazer o que ele teria desejado e apoiaremos a Rainha nos próximos anos. Sentirei saudades do meu avô, mas sei que ele gostaria que continuássemos com o trabalho”.