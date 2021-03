Escrita por Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, a HQ Invincible chamou atenção no começo dos anos 2000 por sua releitura do gênero dos super-heróis. Uma adaptação para a TV chega em forma de animação e, apesar do visual pouco inspirado, a produção que chega ao Amazon Prime Video conquista com reviravoltas chocantes, um elenco bem escolhido e uma paixão genuína pelos super-heróis.

Invencível conta a história de Mark Grayson, adolescente que vive em um mundo povoado por seres superpoderosos. Além dos problemas comuns a qualquer adolescente, ele ainda precisa lidar com a pressão de ser filho do Omni-Man, o maior de todos os heróis de seu universo. Após anos de uma espera cheia de ansiedade, seus poderes finalmente aparecem e ele decide seguir os passos do pai como o vigilante Invencível.

Assim como a HQ de Kirkman, a animação não tem vergonha de homenagear alguns dos clássicos do gênero e fazer piada de seus maiores clichês. Tanta familiaridade desarma o espectador, que então pode ser pego de surpresa – para quem não conhece a série em quadrinhos – com viradas de impacto, que já acontecem logo no final do primeiro episódio. Ao todo, a temporada de Invencível deve ter oito episódios, lançados semanalmente.

FRASE DA SEMANA

“Não quero que fique parecido com Cats”

O diretor do filme animado de ThunderCats, Adam Wingard, explica porque o longa não será feito com atores “reais”

NERDÔMETRO

Sobe: Chernobyl

Depois de uma campanha dos colecionadores, a minissérie da HBO vai ser lançada em Blu-ray no Brasil

Desce: American Gods

Depois de três temporadas e uma sucessão de trapalhadas nos bastidores, a série é cancelada pelo canal Starz

