O mundo anda confuso e os dias muito difíceis. A pandemia da covid-19 desestruturou a sociedade e abalou os relacionamentos. Mas as famílias não podem relaxar nos princípios que ensinam às crianças. “Essa base servirá para o desenvolvimento de ótimas atitudes no presente e no futuro”, diz a pedagoga Iolene Lima, ex-secretária executiva do Ministério da Educação e Cultura (MEC).

Ela lembra que o processo não acontece de uma hora para outra: é necessário investir tempo, tempo de qualidade, e energia. A seguir, Iolene lista 5 princípios que pais e escolas devem continuar praticando, juntos, para o bom desenvolvimento dos pequenos.

1. Autoridade dos pais.

Nem repressão, nem liberdade exagerada. Crianças e adolescentes precisam de proteção, amparo e limites para desenvolverem segurança. Quem ama, dá limites. A última palavra tem de ser dos pais.

2. Responsabilidade.

Após um dia exaustivo de trabalho, os pais encontram brinquedos esparramados pelo chão, roupas fora do lugar… É mais fácil não brigar e simplesmente ir arrumando tudo, mas essa atitude não colabora para que os filhos cresçam em todos os aspectos. Cobre cumprimento das tarefas.

3. Respeito.

Diálogos respeitosos quase não são mais vistos. As pessoas, para serem “ouvidas”, gritam, agridem. Faz-se necessário então, ensinar os filhos a respeitar o outro, a propriedade do outro, a individualidade do outro.

4. Gratidão.

Compensar os filhos com presentes, pelo tempo de ausência, só reforça o materialismo e o consumismo. Não ensina os pequenos a serem gratos pelo que já receberam. Principalmente em tempos de tanta dor e incertezas, é preciso ensinar as crianças a serem gratas pela vida.

5. Saber lidar com as próprias emoções.

Transmitir conteúdos sobre equações é mais simples do que lidar com as questões emocionais. Mas é importante conversar, amparar os pequenos em momentos de conflito e dor. Crianças e adolescentes desgovernados em suas emoções possuem grande probabilidade de ter uma vida adulta com muitos conflitos.

