Dentre as diversas histórias sobre a origem dos ovos de Páscoa, conta-se que, na Pérsia, era comum enfeitar mesas com ovos coloridos. Chineses, ucranianos, armênios, alemães e austríacos também são apontados como precursores dos ovos enfeitados.

Já o ovo de chocolate foi mesmo criado no século XVIII, por confeiteiros franceses que fabricaram ovos recheados com bombons. Na época, o ovo de Páscoa era artigo de luxo.

A origem dos ovos de Páscoa recheados para se comer de colher é uma incógnita e este hábito vem crescendo há uns 4 anos.

Para nós, a temporada de Páscoa é muito importante, pois recebemos todos os anos mais de 20 marcas de ovos para degustar e divulgar, e nosso post com tudo que provamos gera bastante expectativa.

Esse ano provamos 22 marcas, somando 39 ovos de Páscoa diferentes. Nosso objetivo é sempre ajudar vocês a escolherem ovos deliciosos produzidos com todo carinho por pequenos e médios empreendedores. Escolher os preferidos foi um grande desafio!

Aqui no Metro, mencionamos alguns dos nossos ovos preferidos desse ano e de marcas que ainda não citamos por aqui:

1. Ovo de Red Velvet da @caramello_doceria: os ovos da Carol homenageiam os coelhos do cinema, e o cardápio tem diversos. O de Red Velvet (300/330 gramas – R$79) tem massa vistosa, saborosa e macia, combinando perfeitamente com o leve azedinho do recheio. Tudo coroado com o chocolate branco, que derretia na boca! Incrível!! Whatsapp +55 11 98293-3279

2. Ovo de chocolate Ruby da @confe.brigaderia: sabor queridinho dos nossos seguidores, esse ovo (380g – R$85) com casca de chocolate ruby (chocolate naturalmente rosa da marca belga Callebaut), geleia de frutas vermelhas caseira maravilhosa e brigadeiro cremoso de baunilha. Perfeito para os amantes de doces com frutas e ingredientes de altíssima qualidade. Whatsapp +55 11 99606-0497

3. Ovo de palha italiana da @vamansurdoces: (350g – R$80,00) tem uma das melhores cascas de ovo dessa Páscoa, mais grossa, macia e que derrete na boca, com recheio saboroso de brigadeiro e pedaços de bolacha maizena. Whatsapp +55 11 97566-1211

4. Ovos da @atelie.de.doces.cortopassi: o ovo de Unicórnio (350g – R$75), o kit degustação com mini 5 ovos (175g totais – R$68) e a dupla de ovos de colher (2 cascas de140/150g – R$49) de Oreo e de Maracujá estavam esteticamente maravilhosos, com cascas de chocolate deliciosos que derretiam na boca e os recheados, fartos e saborosos. Whatsapp +55 11 97195-2653

Para acessar o nosso post completo com os 39 ovos, acessem nosso Instagram ou site.