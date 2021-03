Delícias em caixa para apoiar o ‘fique em casa’

São Paulo terá medidas restritivas até, no mínimo, o dia 30 de março. É como se março de 2020 tivesse retornado, mas num cenário ainda pior. Essa situação nos faz refletir sobre o quanto, nesse tempo todo, sentimos falta das conexões com nossos entes queridos. Conexões através da convivência no ambiente de trabalho, escola, amigos, familiares, saídas, festas.

Mas, ao mesmo tempo que, às vezes, ficamos cansados de tanta tecnologia no nosso dia-a-dia de confinados, precisamos agradecer por ela nos manter conectados, mesmo distantes fisicamente.

Nossa sugestão nesta semana é se conectar mantendo a distância: envie algo físico para aquela pessoa que você gostaria tanto de abraçar! Confira nossas dicas:

1. @botecoemcasa

Nasceu como uma empresa de eventos, transformando sua casa ou empresa em um ambiente de boteco. Na pandemia, lançou diversos kits que você pode oferecer como um happy hour virtual aos amigos ou colegas do no trabalho. Além das bebidas e comidinhas, os kits vem com porta copos, jogos americanos, tudo para você recriar o verdadeiro ambiente de boteco onde estiver.



2. @sejanutritivo

É um e-commerce de produtos naturais e orgânicos, cheio de opções. Eles oferecem alguns combos: café da manhã, lanche da tarde e tem até combo com os preferidos do Indicasp. É uma opção para aquele amigo que foca na saúde e na sustentabilidade.

3. @rebecafagnani

A última dica é de um trio, que se juntou para oferecer kits criativos. A @rebecafagnani faz as embalagens, que vem recheadas com os produtos da @palhasaoquadrado e @_viedouce. Elas fizeram uma caixa personalizada para o Indicasp, que adoramos!

Enquanto nos alegramos presenteando os amigos com esses kits, aguardamos o dia em que poderemos olhar pessoalmente nos olhos dos nossos entes queridos, abraçá-los genuinamente, senti-los, gerando aquela conexão humana essencial que acolhe e engrandece ambas as partes.