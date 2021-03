A bicicleta no metrô de São Paulo

#ocupaçãobicicleta é o nome da exposição de Denise Silveira, que fica em cartaz até o final de julho em diferentes estações do metrô paulistano. Atualmente, está na Estação da Luz e, em abril, segue para a Fradique Coutinho.

Jornalista e cineasta premiada pelos filmes “Alma de Bicicleta” e “Ciclovia Musical”, Denise quis mostrar com essa série de fotos, feitas em cidades europeias entre 2016 e 2019, que a bicicleta pode ser uma solução sustentável para as cidades brasileiras.

“Eu procurei mostrar cenas reais do cotidiano de pessoas e a relação delas com a bicicleta em diferentes culturas. Decidi fazer para que todos possam se identificar e refletir sobre a mobilidade e o meio ambiente”, explicou.

Um de seus lugares favoritos é a Ciclovia Dentro D’Água, em Bokrijk, Genk, a região flamenga da Bélgica. “Depois que estive lá, foi escolhido como um dos 100 lugares que você não pode deixar de visitar pela revista Time. O Brasil tem tantos lugares, poderíamos ter algo parecido aqui.”

Nascida em Porto Alegre, Denise lembra da infância livre, jogando bola, andando de bike e patins. Adulta, usava nas horas de lazer. Desde 2013, ela pedala no seu dia a dia e já estimulou várias amigas a adotar a bicicleta. “A mobilidade só vai melhorar nas cidades brasileiras quando trouxermos quem não pedala, principalmente as mulheres que não são atletas, para as ruas. São elas que influenciam nas decisões de toda a família, em qualquer recorte econômico, social, de raça ou de credo”, diz Denise.

Ela observa que estamos no auge da pandemia, com novas variantes do vírus ainda mais contagiosas, milhares de mortos e pessoas com sequelas, e não resolvemos questões básicas da saúde pública. “A bicicleta poderia ser incentivada como transporte seguro para evitar a contaminação, a exemplo de outras cidades no mundo. Aqui em São Paulo, nenhuma ciclofaixa temporária foi criada para evitar a aglomeração nos transportes e diminuir os riscos durante a semana.”

Em agosto, depois de rodar pelas estações de metrô, a mostra #ocupaçãobicicleta irá para a Ciclovia do Rio Pinheiros, administrada pela Farah Service.