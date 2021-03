A pedido dos fãs, o Snydercut enfim entre nós

Das mudanças que o público poderá assistir na versão de Zack Snyder de Liga da Justiça, uma das principais é o arco de Ciborgue (Ray Fisher). No filme lançado em 2017, a subtrama envolvendo Vic Stone, seu pai Sylas e os cientistas do S.T.A.R. Labs foi reduzida, e o desfecho do drama entre Ciborgue e Sylas era outro, oposto ao que o Snyder Cut agora repara e apresenta.

A história de Ciborgue e seu pai é definida pelo pesar e pela alienação parental, e ao longo das quatro horas de filme o que se vê é esse sentimento estendido aos demais super-heróis. A morte de Superman em BvS é outro elemento que cobre a trama com uma sombra de luto, e acima de tudo o que o público pode acompanhar na nova versão é como essa carga dramática, combinada com o sentimento de isolamento, define o mundo dos super-heróis da DC na visão de Snyder.

Quatro anos depois do lançamento nos cinemas da versão sob a qual não teve controle, dirigida e montada com supervisão de Joss Whedon, Zack Snyder aproveita o apoio dos fãs – que tornaram a hashtag #ReleasetheSnyderCut um fenômeno no universo nerd – para contar a história do jeito que quis e no processo se entregar à autoindulgência. Seu olhar sobre o universo mitológico dos super-heróis se espalha de Watchmen (2009) à Liga da Justiça de forma consistente e profunda, ainda que não seja exatamente a mais otimista do mundo.

FRASE DA SEMANA

“O que une esses heróis é o luto e encontrar um certo conforto um no outro”

Ao Omelete, Zack Snyder fala sobre sua Liga da Justiça

NERDÔMETRO

Sobe

Netflix no Oscar – Como esperado, o serviço de streaming é o campeão do Oscar 2021: 35 indicações no total

Desce

Festa do Oscar – A cerimônia em 25 de abril só terá presencialmente indicados e apresentadores